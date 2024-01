05/01/2024

Fiat E-Ulysse 2024 è una vettura completamente elettrica che rappresenta il ritorno del brand nel segmento dei veicoli multiuso.

La sua migliorata autonomia insieme alla modularità degli interni lo rendono ideale per i servizi di trasporto sia in mabito urbano che extraurbano. Si distingue per la sua compattezza ai vertici della categoria.



La nuova versione BEV è dotata di nuovi e più efficienti powertrain per garantire migliori prestazioni e autonomia elettrica. Sono disponibili due capacità di batteria: 50 kWh, con un'autonomia fino a 224 km, e 75 kWh, che offre un’autonomia fino a 350 km. Fiat E-Ulysse è dotato di nuovi paddle per la selezione della frenata rigenerativa, disponibili in tre livelli: Leggero, Medio e Forte.



Dal punto di vista estetico si fa notare il nuovo frontale con la nuova firma del marchio, fari full eco LED e un abitacolo rinnovato con un nuovo volante con controlli integrati per ADAS, radio e telefono cellulare.



Gli interni possono essere riconfigurati in base alle esigenze di trasporto. Il veicolo offre un eccezionale livello di sicurezza grazie agli ADAS. È dotato di Connected Intelligent Speed Assistance, Lane Keeping Assist, Advanced Emergency Braking System e nuovi airbag laterali. Sono stati apportati anche aggiornamenti strutturali per migliorare la sicurezza passiva. Il nuovo



E-Ulysse è inoltre dotato di una nuova telecamera posteriore da 180° e dell'Active Cruise Control. Per garantire la massima sicurezza sono inoltre offerti il Side Parking Assist (FlankGuard) e il Blind Spot Detection con sensori di parcheggio anteriori e posteriori.



Un infotainment avanzato è di serie a bordo, con un ampio touchscreen HD da 10 pollici, assistente vocale e connettività completa Apple Car Play, Android Auto, WiFi e Bluetooth. La versione top di gamma prevede anche la Navigazione connessa.