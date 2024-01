12/01/2024

Mazda MX-5 2024 si migliora e apporta aggiornamenti in termini di piacere di guida, sicurezza e tecnologia, insieme a nuovi colori per la carrozzeria e capote. All’interno troviamo un nuovo materiale di rivestimento dei sedili, display multimediale più ampio e quadro strumenti rinnovato.



La sportiva è disponibile nelle versioni Prime Line, Exclusive Line e Homura, alle quali si aggiunge la versione speciale Kazari. Tra gli aggiornamenti spiccano i sistemi di assistenza alla guida di serie su tutte le versioni, un nuovo comando dell’acceleratore che garantisce una maggiore prontezza di risposta, uno sterzo aggiornato e un migliorato sistema di amplificazione del rumore del motore all’interno dell’abitacolo.



L’allestimento di base, Prime Line, offre il Lane Departure Warning System (LDWS) e il Lane-keep Assist System (LAS), che aiutano a mantenere la vettura nella sua corsia. Inoltre, un assistente di velocità intelligente e i fari a LED con regolazione automatica di portata.



La versione Exclusive aggiunge un tocco in più con la consolle centrale rivestita in pelle sintetica. Qui i sistemi di sicurezza attiva includono anche l’assistenza al parcheggio (RCTA).



L’allestimento Homura propone elementi sportivi come i cerchi in lega forgiati, l’impianto frenante Brembo con pinze rosse, i sedili sportivi Recaro e le calotte degli specchietti retrovisori nere.



Infine, il modello Special Edition, Kazari, è caratterizzato da combinazioni cromatiche esclusive con interni in pelle Nappa beige abbinati alla capote in tela dello stesso colore o al tetto rigido di colore Nero Lucido.



Inedita la tinta Aero Grey Metallic, che sostituisce la Platinum Quartz, e la capote della roadster MX-5 in versione speciale Kazari, che si apre e si chiude all’istante con un movimento della mano, ora disponibile in colore beige.



La Mazda MX-5 2024, sia in versione Soft Top con capote manuale in tela che RF, cioè Retractable Fastback, con tetto rigido azionabile elettricamente, viene offerta con le due motorizzazioni Skyactiv-G da 132 CV e 184 CV associate al cambio manuale a 6 rapporti o automatico.

Le prime unità sono disponibili a partire da marzo 2024.