Lexus UX 2024

17/01/2024

L'Urban Crossover Lexus UX si aggiorna e offre modifiche che migliorano la dinamica di guida. La versione UX 250h Premium Hybrid viene sostituito dal nuovo UX 300h. Come l’allestimento UX 250h, UX 300h è alimentato da un motore a quattro cilindri 2,0 litri accoppiato a due motori elettrici, ma il motore elettrico posteriore per il sistema di trazione integrale e-Four del nuovo modello è ancora più potente del precedente.



Al posto del motore a induzione da 5,3 kW (7 CV) di UX 250h è presente un motore a magneti permanenti da 30 kW (41 CV). Il nuovo UX 300h offre anche una maggiore potenza totale, pari a 146 kW (199 CV), con un aumento dell'8% rispetto ai 135 kW (184 CV) di UX 250h. Il comfort e la praticità sono stati ulteriormente perfezionati sia nella versione Premium Hybrid che nella versione Full Electric.



Nell'abitacolo è ora disponibile un nuovo display multi-informazioni digitale da 12,3 pollici. Il catalogo prevede il nuovo colore per gli interni, Light Sand, e un pacchetto di rivestimenti senza pelle con sedili in tessuto o pelle sintetica, e con pelle sintetica per il volante riscaldato e il pomello del cambio. Per gli esterni di UX è disponibile un nuovo colore, Sonic Copper, per tutti gli allestimenti.



Per la versione F-SPORT e per la F-SPORT Design è disponibile un'ulteriore variante della combinazione bitone. Nella versione UX 300e Full Electric a trazione anteriore è disponibile la batteria agli ioni di litio con una maggiore capacità, dai precedenti 54,3 Kwh agli attuali 72,8Kwh.