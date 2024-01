Hyundai Bayon 2024

23/01/2024

Hyundai Bayon, urban suv, si rinnova nel design e nelle funzionalità, con sistemi di sicurezza e connettività ai vertici della categoria. L'ampia gamma di funzioni intelligenti è stata perfezionata con aggiornamenti degli interni e della dotazione.



Il nuovo design offre un look distintivo e moderno. Le luci anteriori diurne a LED sono unite da una barra, anch’essa a LED, per ricreare la firma luminosa Seamless Horizon. Anche la forma e il disegno del paraurti anteriore sono stati modificati per regalare un aspetto più deciso.



Lateralmente, il profilo cuneiforme del montante C viene esaltato dai cerchi da 16 e 17 pollici di nuova concezione. Nella parte posteriore, i gruppi ottici a forma di freccia enfatizzano il dinamismo, mentre il nuovo design del paraurti posteriore sottolinea il carattere del modello.



Per la livrea sono disponibili nove colori esterni, tra cui i nuovi Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Lucid Lime Metallic e Vibrant Blue Pearl, abbinabili al tetto a contrasto in Phantom Black.

Nuovo Bayon è dotato di un abitacolo spazioso e ben illuminato e di un ampio bagagliaio. Ricco il corredo di funzionalità che comprende: il Lane Following Assist (LFA); il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA); il Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC) utilizzai dati del sistema di navigazione per regolare la velocità durante la guida.



Il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) utilizza sensori posizionati intorno alla vettura per monitorare gli angoli ciechi. Bayon è anche dotata di funzioni che riattivano l'attenzione del conducente come il sistema Driver Attention Warning (DAW).