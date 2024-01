Ford Kuga 2024

25/01/2024

Kuga si aggiorna per offrire un design più contemporaneo e declinato in diverse modalità, secondo il carattere dell’allestimento. Troviamo in le versioni Titanium, ST-Line e Active, ognuna caratterizzata da elementi specifici.



A bordo spicca il sistema di infotainment SYNC 4, che i integra con gli smartphone e dispone di connettività 5G. I sedili scorrevoli della seconda fila possono aumentare lo spazio posteriore per le gambe fino a oltre 1 metro o creare fino a 140 litri di spazio extra nel bagagliaio.



La nuova Ford Kuga percorre fino a 69 km in modalità elettrica nella versione PHEV, ricaricabile sia durante la guida, sia tramite colonnine pubbliche o presa domestica. La versione Full Hybrid offre un propulsore elettrificato, con un’autonomia che raggiunge i 900 km con un pieno di carburante.



La gamma di tecnologie di assistenza alla guida permette viaggi sicuri anche in condizioni difficili. Troviamo il nuovo Adaptive Cruise Control, il sistema di telecamere a 360 gradi, fari Matrix LED dinamici e predittivi con LED Coast to Coast. Le consegne sono previste a partire dalla primavera 2024.