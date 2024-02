Ford Puma 2024

08/02/2024

Ford svela la nuova generazione di Puma. Il SUV compatto rappresenta una evoluzione della serie precedente e risulta ora più elegante e high-tech. Ideale per la mobilità urbana, il veicolo accoglie fino a cinque persone e i loro bagagli.



Il nuovo design degli interni è ispirato alle auto sportive e prevede schermi orientati verso il posto di guida e un numero ridotto di pulsanti per creare un ambiente essenziale. Due grandi display garantiscono chiarezza e tempestività delle informazioni. Il sistema di connettività e infotainment SYNC 4 della nuova Puma vanta il doppio della potenza di calcolo rispetto alla versione precedente.



Tra i dispositivi disponibli troviamo l'Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop & Go e Lane Centering , il Predictive Speed Assist, fari Matrix LED dinamici adattivi e predittivi con Dynamic Bending Light.



Il catalogo include tre allestimenti: Titanium, ST-Line e ST-Line X. La gamma delle unità accoglie il motore Ford EcoBoost Hybrid da 1.0 litri disponibile nelle potenze da 125 CV e 155 CV, che si avvale di una batteria da 48 volt per aumentare effcienza e reattività. Ford Performance ha sanche viluppato la nuova Puma ST Powershift da 160 CV (170 di picco) con specifiche tecniche di derivazione sportiva. Successivamente sarà disponibile anche la versione elettrica Puma Gen-E.