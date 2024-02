09/02/2024

Audi RS 6 Avant GT è un’ edizione speciale che condivide le dotazioni tecniche della variante performance, alla quale sono state aggiunte le sospensioni con ammortizzatori a ghiera regolabili e il differenziale posteriore sportivo dalla taratura specifica. I freni carboceramici e l’impianto di scarico RS sono di serie.



Il motore V8 4.0 TFSI biturbo eroga 630 CV e 850 Nm di coppia. Grazie ad un alleggerimento di ben 40 kg rispetto al modello standard e di 15 kg rispetto alla variante performance, Audi RS 6 Avant GT scatta da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi.



Audi RS 6 Avant GT trae ispirazione dal modello Audi 90 quattro IMSA GTO del 1989. Il design dell’avantreno è caratterizzato dalla finitura in nero lucido del single frame e delle prese d’aria.



Il cofano motore è realizzato in carbonio e si contraddistingue per il layout specifico. Al design muscolare di Audi RS 6 Avant GT contribuiscono gli inserti alle minigonne e le calotte dei retrovisori laterali in carbonio lucido come i cerchi in lega da 22 pollici a 6 razze dal look specifico.



Al retrotreno spiccano la denominazione modello in nero RS 6 GT, il portellone ridisegnato e l’estrattore dal layout inedito. Per la prima volta nella storia di Audi RS 6 Avant, non sono presenti le barre al tetto.



Le decal sono proposte in due varianti. In abbinamento alla verniciatura bianco Arkona, le pellicole adesive richiamano i colori tradizionali Audi Sport, ovvero nero, grigio e rosso. In questa configurazione i cerchi in lega sono in bianco lucido.



In alternativa, le decal sono disponibili in nero e grigio e si abbinano alle tinte esterne grigio Nardo o nero Mythos. In tal caso i cerchi in lega sono in nero lucido o nero opaco. Audi RS 6 Avant GT è proposta nei colori carrozzeria bianco Arkona, grigio Nardo, grigio Chronos metallizzato, marrone Madeira metallizzato e nero Mythos metallizzato.



Audi RS 6 Avant GT è realizzata in serie limitata a 660 esemplari, du cui oltre 40 destinati al mercato italiano.