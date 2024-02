13/02/2024

La Jeep Renegade 2024, disponibile a partire dall'inizio di febbraio 2024, introduce un nuovo sistema di Infotainment all'avanguardia che migliora l'esperienza di guida. E’ presente una nuova radio con un ampio display da 10,1 pollici e un nuovo cluster con uno schermo da 10,25 pollici. Inoltre, la gamma offre una nuova telecamera digitale, connettività USB A+C e Android Auto e Apple CarPlay senza fili.



Le caratteristiche di sicurezza includono il Forward Collision Warning, il TBM e i Connected Services. Soluzione per la mobilità apprezzata dagli appassionati di B-SUV, il veicolo, grazie alle dimensioni compatte e al design iconico, è ideale per la vita urbana, ma non solo. Tra le dotazioni troviamo powertrain mild-hybrid, nuovo volante, cerchi in lega da 16 pollici e un'ampia gamma di elementi tecnologici.



L’allestimento Altitude offre fari anteriori Full LED, eleganti cerchi in lega da 17 pollici e barre sul tetto. Ed ancora: climatizzatore automatico, specchietti retrovisori automatici ripiegabili elettricamente, sensori di parcheggio posteriori.



La versione Summit prevede nuovi cerchi in lega da 18 pollici, volante in pelle riscaldato e dotazioni all’insegna del lusso e del comfort.



La configurazione Overland offre un pacchetto che unisce stile e praticità. All'esterno troviamo cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici M+S (Mud and Snow), che assicurano una presa sicura su diversi fondi stradali. L'aggiunta del paraurti off-road e la maggiore capacità di guida lo rendono adatto alle avventure offroad.



Infine, l’allestimento Trailhawk è progettato per i terreni difficili. All'interno i sedili in tessuto garantiscono una guida confortevole anche durante i lunghi viaggi in fuoristrada. Il veicolo è dotato di caratteristiche specifiche come la Transmission Skid Plate, Front Suspension Skid Plate, Transfer Case Skid Plate Shield e Fuel Tank Skid Plate Shield. Jeep Renegade 2024 offre due propulsori ibridi: l'e-Hybrid e l'ibrido plug-in 4xe.