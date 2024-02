Mercedes-Benz AMG A 45 S 4MATIC+ Limited Edition

16/02/2024

Inedita e grintosa, la nuova Mercedes AMG A 45 S 4MATIC+ Limited Edition è una serie speciale dalla suggestiva livrea di colore AMG green hell magno, tinta inedita sulle compatte della Stella.



La vettura si fa notare per la presenza di bande gialle e nere con lo stemma AMG sul cofano e la scritta A 45 S sulle portiere. L’equipaggiamento include anche cerchi forgiati AMG da 19 pollici in nero opaco con design a sette doppie razze, le pinze dei freni in nero lucido, tappo del serbatoio con il logo AMG.



Tre pack arricchiscono la Limited Edition: Night AMG con dettagli estetici in nero e nero lucido, che sottolineano il carattere sportivo; AMG Night Package II; pacchetto aerodinamico AMG.



Gli interni sono caratterizzati da un design distintivo grazie ai sedili AMG Performance rivestiti in nero, con una combinazione di pelle sintetica ARTICO e microfibra MICROCUT. Troviamo, inoltre, il volante Performance AMG in pelle/microfibra MICROCUT con cuciture decorative gialle e gli elementi di finitura in alluminio con motivo AMG e scritta AMG gialla.



Grazie al motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri AMG da 310 kW (421 CV), la A 45 S 4MATIC+ scatta da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiunge la velocità massima di 270 km/h. In abbinamento troviamo la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ con AMG TORQUE CONTROL.