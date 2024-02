20/02/2024

La versione Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina è disponibile in Italia in 1906 unità, certificate e numerate. La special edition celebra l’anno di nascita del marchio ed è il risultato di due eccellenze nei rispettivi ambiti, l’automotive e l’interior design.



Evoluzione del concept Lancia Pu+Ra HPE, la Ypsilon Edizione Limitata Cassina nasce dalla collaborazione con Cassina, marchio di riferimento nel settore dell’arredamento premium. Questa partnership si riflette nei dettagli stilistici, dalla scelta dei materiali a quella dei colori.



Tra gli elementi più caratterizzanti spiccano il colore Blu Zaffiro, i sedili in velluto con motivo a cannelloni, il tavolino multifunzionale. La vettura 100% elettrica, che vanta fino a 403 km di autonomia in ciclo combinato WLTP, offre una tecnologia semplice e adotta il sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), applicato per la prima volta da Stellantis su una vettura di produzione.