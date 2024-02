Dacia Spring 2024

22/02/2024

Nuova serie per il modello Dacia Spring, primo modello 100% elettrico della gamma lanciata nel 2021. La vettura propone un nuovo design già inaugurato con l’ultima generazione di Duster. Tutti gli elementi sono stati ridisegnati ad esclusione del tetto, che è l’unico componente che resta del modello precedente.



I volumi più strutturati conferiscono forza e carattere. Le linee appaiono semplici ed essenziali, ben definite. La nuova identità visibile nelle due fasce nere, una all’anteriore e l’altra al posteriore.



La modernità del design è sottolineata dagli sticker dalla grafica contemporanea che rivestono i paraurti anteriore e posteriore nell’allestimento Extreme. La nuova Spring è disponibile in 6 differenti colorazioni tra cui le inedite: Beige Safari e Rosso Mattone.



A bordo la plancia è stata reinventata. L’architettura è più orizzontale per incorporare la nuova gamma di display digitali. Più equipaggiata per affrontare i percorsi cittadini ma anche per circolare nelle zone extra-urbane, Spring è compatta (3,70 metri di lunghezza) e dotata di uno dei migliori raggi di sterzata del segmento (4,80 metri tra muri).



Il motore in dotazione eroga 65 CV /48 kW. Questa motorizzazione è più versatile e offre accelerazioni adeguate. Disponibile anche un motore da 45 CV nell’allestimento Expression.

La batteria compatta da 26,8 kWh offre un’autonomia superiore a 220 km in tutte le versioni.

Per ottimizzare ulteriormente l’autonomia, la nuova Spring offre un sistema di frenata rigenerativa che si attiva selezionando la modalità B con il nuovo comando del cambio.



Dacia propone, in linea con gli altri modelli del brand, l’allestimento Expression, la versione Extreme resta il top di gamma. La commercializzazione programmata a aprtire dall’estate 2024.