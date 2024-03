MG Motor 3 2024

07/03/2024

La citycar MG3 sfida le competitors del segmento B. La vettura adotta un powertrain Hybrid+ che include: un motore a benzina da 1,5 litri da 75 kW (102 CV) e un motore elettrico da 100 kW (136CV). troviamo, inoltre, un generatore separato per il recupero in frenata.



Il sistema MG Hybrid+ offre l'accelerazione più rapida della categoria pari a 8 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h. Con una potenza di sistema fino a 143 kW (197 CV), la vettura garantisce consumi combinati pari a 4,4 l/100 km ed emissioni di 100 g/km di CO2.



Si potrà scegliere fra tre allestimenti: Standard, Comfort e Luxury. L’ equipaggiamento include cerchi in lega, fari a LED e un ricco catalogo di tinte che comprende: York White, St Moritz Blue, Flaming Red, Morning Yellow, Pearl Black, Blade Silver e Hampstead Grey.

A bordo sono disponibili ben venticinque vani portaoggetti e un bagagliaio ai vertici della categoria. Una particolare caratteristica è il cockpit a doppio schermo. Il guidatore ha a disposizione uno schermo digitale da 7 pollici e un sistema di infotainment centrale con display touch da 10,25 pollici.