06/09/2024

Toyota GR Yaris TGR Italy Limited Edition è una versione speciale in edizione limitata della GR Yaris, la hatcback di Toyota definita un instant classic. La vettura adotta il nome del reparto corse di Toyota che segue i programmi di motorsport del marchio in Italia ed è stata sviluppata per celebrare il primo successo nel campionato rally nel 1973.



Saranno 51 le unità disponibili, come gli anni che ci separano dalla prima vittoria. L’esclusiva livrea della versione speciale ricorderà quella della Toyota Corolla Coupé Rally Car del 1973.



Oltre alla livrea, aggiornata e modernizzata per adattarsi alle linee e alle proporzioni della GR Yaris, anche i cerchi sono personalizzati con la finitura Heritage Gold, con specifico richiamo alla Corolla da competizione.



Altri elementi estetici distintivi sono il badge specifico per la Limited Edition all’esterno e, internamente, un numero progressivo da 1 a 51 con certificato di autenticità.



La vettura è disponibile solo con trasmissione automatica e Tech Pack (sensori di parcheggio anticollisione, Blind Spot Monitor e Rear Cross Trafic Alert) e monterà come primo equipaggiamento esclusivi pneumatici sportivi.