Citroen DS N°8

20/12/2024

DS N°8, ammiraglia full electric, adotta il numero 8, inedito nella gamma, evocando il simbolo dell’infinito e il suo significato di serenità, armonia, equilibrio. Ispirata alla concept DS AERO SPORT LOUNGE, la vettura punta su efficienza e dinamismo.

Lunga 4,82 m, larga 1,90 m e alta 1,58 m, la vettura sfoggia nella parte anteriore una firma luminosa intrigante. Tra le dotazioni spiccano le maniglie elettriche delle porte anteriori a scomparsa verniciate nel colore della carrozzeria, mentre quelle posteriori sono integrate nei montanti delle porte.



DS N°8 offre una notevole scelta di finiture degli interni per accompagnare gli allestimenti PALLAS ed ETOILE. La vettura è stata realizzata a partire dalla piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis, ottimizzata per ospitare batterie fino a una capacità di 97,2 kWh.Sono tre i propulsori elettrici da 230 CV, 245 CV e 350 CV, quest’ultimo a doppio motore elettrico per la trazione integrale.



Tutti i motori erogano periodicamente una dose extra di potenza, 30 CV nella versione FWD; 35 CV extra nella versione FWD LONG RANGE e 25 CV extra nella versione AWD LONG RANGE.



Ampia la dotazione in termini di sicurezza che comprende il sistema DS Drive Assist 2.0; Active Lane Change Assist: Driver Attention Alert; 12 sensori a ultrasuoni che monitorano l’ambiente circostante: telecamera di retromarcia VISIO PARK; Rear Cross Traffic Alert e molto altro.Il lancio commerciale in Europa è programmato a partire dalla metà del 2025.