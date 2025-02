04/02/2025

Toyota Prius 2025 rinnova la gamma e introduce la nuova tecnologia geo-fencing per tutte le versioni del modello. Venduta come ibrida Plug-in in Europa, la quinta generazione rappresenta la Prius più green ed efficiente e offre una potenza totale del sistema di 223 CV (164 kW).



La vettura combina guida elettrica e ibrida e, a seconda delle specifiche del veicolo, raggiunge un'autonomia fino a 86 km in modalità elettrica, che sale 110 km in ambito esclusivamente urbano.

Per i viaggi più lunghi, o quando la ricarica non è completa, la recente tecnologia ibrida Plug-in offre potenza a basse emissioni. L’ultima serie di Prius è la prima Toyota a essere dotata di ricarica solare potenziata.



Il sistema di geo-fencing analizza le condizioni della strada e del traffico attraverso la navigazione cloud. Questi dati vengono combinati con l'apprendimento continuo dei percorsi abituali e dello stile di guida e consentono di massimizzare la carica della batteria, passando automaticamente dalla modalità ibrida a quella elettrica.



Oltre alla tecnologia di geo-fencing, la gamma di Prius 2025 include ulteriori dotazioni come una chiave digitale gestibile tramite app, l'ultima generazione del sistema Toyota T-Mate e del Toyota Safety Sense.