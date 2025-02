11/02/2025

La nuova Volvo EX30 Cross Country è un suv compatto a trazione elettrica. La vettura aggiunge alla versione EX30 nuovi elementi, rivolti ad una esperienza di guida extraurbana, anche in situazioni climatiche più difficili.



Il veicolo presenta l'altezza da terra rialzata rispetto all'EX30 standard, per agevolare la manovrabilità su terreni accidentati. Inoltre, l'auto è dotata di ruote speciali più grandi, con l'opzione di pneumatici all-terrain da 18 pollici ideali in modalità off road.



EX30 Cross Country assicura un'autonomia fino a 427 km e zero emissioni e può essere ricaricato dal 10 all'80% in soli 26 minuti. Lo scudo anteriore dell'auto e il portellone presentano una colorazione scura, mentre sul frontale è presente la riproduzione topografica della catena montuosa Kebnekaise, che si trova nella Svezia artica. Le robuste piastre paracolpi anteriori e posteriori e le estensioni dei passaruota completano il design.



Internamente, l'EX30 Cross Country risulta funzionale e dotata di un ricco corredo tecnologico. Le portiere ospitano ampi vani di stivaggio, qui sono stati rimossi gli altoparlanti ora integrati nella soundbar sul cruscotto.



Il tunnel centrale fra sedile del guidatore e del passeggero può essere estratto e utilizzato come portabicchieri. I passeggeri seduti dietro hanno a disposizione un comodo box portaoggetti che si estrae da sotto il tunnel centrale. Il lancio commerciale è previsto a partire dalla primavera del 2025.