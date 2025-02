13/02/2025

Hyundai Inster Cross rappresenta la versione dedicata alla guida offroad del City-SUV elettrico. Il veicolo abbina un design outdoor a dotazioni avanzate in fatto di connettività, sicurezza, spazi interni e tecnologia EV.



Tra le soluzioni estetiche più caratterizzanti troviamo ampi paraurti anteriori e posteriori, passaruota neri in rilievo, elementi protettivi anteriori e posteriori, minigonne laterali e cerchi in lega da 17 pollici con disegno specifico. Le barre portatutto sul tetto sono di serie, con la possibilità di aggiungere un portapacchi pensato per il trasporto di oggetti più voluminosi.



Di serie anche volante e sedili anteriori riscaldabili e i fari anteriori a LED. Oltre ai colori disponibili per Inster, Inster Cross è proposta anche nell’esclusivo Amazonas Green Matte.



All’interno è presente una combinazione di tessuto grigio e finiture giallo lime, elemento cromatico ripreso anche nei dettagli della plancia. Disponibili su Inster Cross dotazioni come il Blind Spot Collision Avoidance Assist, il Sorround View Monitor, il Blind Spot View Monitor e il Parking Collision Avoidance Assist–Reverse.

L’arrivo sul mercato italiano è previsto a partire dalla fine del primo trimestre del 2025.