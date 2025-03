11/03/2025

Il Dallara EXP XXV rappresenta un'eccellenza nel panorama delle auto sportive, unendo design innovativo e prestazioni straordinarie. Con il suo potente motore Turbo 2.3 L a 4 cilindri, capace di superare i 500 CV con una coppia di 700 Nm, questa supercar offre accelerazioni mozzafiato che lasciano senza fiato, in grado di raggiungere una velocità max di 290 Km/h dichiarati dal costruttore. La capacità di raggiungere velocità massime impressionanti non è solo una questione di potenza, ma anche di un layout della stradale progettato per massimizzare la stabilità e la manovrabilità, con un peso a secco della vettura di soli 890 kg, grazie ai materiali leggeri utilizzati senza compromettere la sicurezza.



L’aerodinamica ottimizzata, grazie alla grande ala posteriore denominato EXP REAR WING e al diffusore anteriore EXP FLICKS, assicura stabilità e efficienza, migliorando il controllo di guida in curva. È dotata di Telaio in fibra di carbonio ultraleggero, sospensioni completamente regolabili e freni ad alte prestazioni.



La filosofia dietro il Dallara EXP è quella di offrire un'esperienza di guida senza pari, dove ogni curva è affrontata con precisione e ogni rettilineo permette di esprimere al massimo la potenza del motore. I materiali leggeri utilizzati nella costruzione contribuiscono non solo alla performance ma anche all'efficienza del veicolo, creando una sinergia perfetta tra design e funzionalità.



L’abitacolo minimalista, ma degni di una vera sportiva, con strumentazione avanzata per l’analisi in tempo reale, e la disposizione ergonomica del sedile e dei comandi, garantisce comfort e massimo controllo.



In sintesi, il Dallara EXP non è solo un'auto sportiva; rappresenta l'apice della tecnologia automobilistica italiana e una promessa per gli appassionati delle Supercar che cercano emozioni autentiche su strada e su pista.