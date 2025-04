18/04/2025

La Chrysler Halcyon Concept rappresenta un passo audace verso il futuro della mobilità sostenibile, grazie al suo innovativo sistema di alimentazione. Equipaggiata con batterie al Litio-Zolfo da 800 Volt, questa hypercar si distingue non solo per le sue prestazioni elevate, ma anche per il suo impegno nel ridurre l'impatto ambientale. Secondo i riferimenti disponibili, è stimato che la batteria riduca del 60% l'impronta di carbonio durante la fase di produzione rispetto alla maggior parte delle altre batterie attualmente in uso.



Chrysler Halcyon Concept è una coupé quattro porte con quattro posti a sedere realizzato sulla piattaforma elettrica Stla del Gruppo. Le forme esterne e interne della Halcyon Concept Car sono caratterizzate da angoli acuti e design audaci, che non solo catturano l’attenzione ma riflettono anche la filosofia innovativa del marchio. Questa auto sportiva non è solo un mezzo di trasporto; è una dichiarazione di intenti nel mondo dell'automotive, dove tecnologia e sostenibilità possono coesistere senza compromettere lo stile e le prestazioni. Con la Halcyon Concept, Chrysler si propone di ridefinire gli standard delle supercar moderne.



All'interno dell'abitacolo, la Chrysler Halcyon Concept si distingue per un innovativo schermo verticale da 15,6 pollici, che può fungere sia da cruscotto tradizionale sia essere nascosto alla vista per offrire un design pulito e minimalista. Questa funzionalità rappresenta una fusione perfetta tra tecnologia avanzata e estetica moderna, creando un ambiente di guida che si adatta alle esigenze del conducente.



Inoltre, il veicolo è dotato di una versione aggiornata della tecnologia “Stow N' Go” di Chrysler. Questa innovazione consente ai sedili di essere facilmente abbassati, aumentando la versatilità degli interni e permettendo una configurazione ottimale dello spazio. Gli interni della Chrysler Halcyon Concept sono progettati non solo per l'estetica ma anche per garantire comfort e funzionalità superiori, rendendo ogni viaggio un'esperienza unica nel suo genere.



L'hypercar lunga 4 metri e 97 cm ha un assetto ribassato di soli 10 cm da terra, dispone del “Active Aero Technology” come parte dell'architettura del veicolo, una forma di sistema innovativo che consente di ridurre la resistenza aerodinamica. Chrysler ha annunciato che i veicoli saranno realizzati principalmente con materiali riciclati, il logo ala Chrysler illuminato a LED, il volante, gli inserti dei sedili anteriori e i battitacco realizzati con CD musicali riciclati.



Il veicolo dovrebbe essere in grado di guidare completamente autonomamente (Livello 4) utilizzando “STLA AutoDrive Livello 4 Autonomy”, sebbene all'inizio del 2024 nessun sistema di guida automatizzata di alcun produttore abbia raggiunto la piena autonomia Livello 4. In sintesi, la Chrysler Halcyon Concept non è solo un'auto sportiva; rappresenta un passo avanti nella progettazione automobilistica con il suo focus sull'integrazione tecnologica e sul design intelligente degli interni.