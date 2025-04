Polestar 3 Suv Elettrico

Polestar 3 rappresenta il primo SUV elettrico del marchio svedese e si posiziona nel segmento E. Progettata sulla piattaforma modulare SPA2 (Scalable Product Architecture 2) sviluppata da Volvo Cars, la vettura è dotata di un’architettura elettronica centralizzata basata su sistemi di microprocessori NVIDIA DRIVE per la gestione avanzata delle funzioni di bordo, tra cui i sistemi ADAS e Infotainment.



Il PowerTrain è disponibile in configurazioni Single Motor o Dual Motor, con quest'ultima in grado di sviluppare una potenza massima di 380 kW (517 CV) e una coppia di 910 Nm. La trazione integrale è gestita tramite un sofisticato sistema di Torque Vectoring sull’asse posteriore, realizzato con doppia frizione elettronica BorgWarner, che ottimizza la distribuzione della coppia tra le ruote posteriori, migliorando trazione e dinamica laterale.



Le sospensioni adottano pneumatico adattivo a doppia camera, abbinate ad ammortizzatori attivi a controllo elettronico, garantendo un’elevata escursione per l’uso in off-road (fino a 250 mm di altezza da terra) e una taratura dinamica nelle fasi di guida su asfalto. Il passo generoso di 2,9 metri, abbinato a una carreggiata larga e a una lunghezza totale di 4,9 metri, contribuisce a un comportamento stradale equilibrato e a un’elevata stabilità in velocità.



L’handling è supportato da uno sterzo a servoassistenza variabile, tarato per offrire una risposta diretta e precisa, con una posizione di guida ottimizzata per enfatizzare il controllo e la percezione sportiva del veicolo, in contrasto con le dimensioni da SUV.Dal punto di vista aerodinamico, la Polestar 3 integra soluzioni funzionali come Aero Wing e Aero Blade sia anteriori che posteriori, che riducono la resistenza all’avanzamento e ottimizzano i flussi per migliorare l'efficienza energetica e l'autonomia complessiva.



Gli interni sono realizzati con materiali a basso impatto ambientale, in linea con la strategia Sustainability-First del marchio: utilizzo esteso di plastica riciclata, alluminio secondario e tessuti innovativi come il MicroTech bio-attribuito, una pelle sintetica sostenibile derivata da olio di pino, sviluppata per sostituire le tradizionali risorse fossili nei rivestimenti Premium.



I principali concorrenti di mercato includono SUV elettrici di fascia alta come BMW iX, Porsche Cayenne, Audi Q6 e-tron, con i quali la Polestar 3 si confronta sul piano della dinamica di guida, della tecnologia e della sostenibilità.

di Domenico Scalera