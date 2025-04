Polestar 4 Suv Elettrico

Polestar 4 rappresenta un nuovo paradigma nella categoria dei SUV coupé elettrici di segmento D. Progettata per ridefinire i confini stilistici e tecnologici tracciati dalla



Design radicale, pensato per il futuro

Il design della Polestar 4 rompe con la tradizione: l’assenza del lunotto posteriore non è solo una scelta estetica audace, ma una rivoluzione funzionale. L’adozione di uno specchietto retrovisore digitale ad alta definizione consente di migliorare la visibilità e al contempo ampliare lo spazio interno. Il risultato è un abitacolo che trasmette le sensazioni di una lounge di prima classe, maggiore libertà di movimento, con sedili posteriori reclinabili e comfort ottimizzato per i passeggeri.



All’interno del Suv Coupè, sostenibilità e tecnologia si fondono in modo armonioso. Il rivestimento Tailored Knit, realizzato interamente in PET riciclato con tecnologia 3D senza sprechi, rappresenta un esempio tangibile dell’impegno Polestar verso un design etico, circolare e su misura.



Prestazioni elettrizzanti

Polestar 4 è disponibile in configurazione a motore singolo o motore doppio, con una potenza massima di 400 kW (544 CV) e 686 Nm di coppia nella versione top di gamma. Grazie a queste specifiche, è il modello Polestar più veloce mai prodotto, in grado di coprire lo 0-100 km/h in soli 3,8 secondi. Il comportamento dinamico è ulteriormente ottimizzato da ammortizzatori attivi ZF a controllo continuo con sospensioni a molle elicoidali (CCD) dotati di valvola interna, molle elicoidali in estensione e molle elicoidali esterne (Long Range Dual Motor), mentre l’impianto frenante con pinze Brembo a 4 pistoni garantisce precisione e controllo anche nelle condizioni più impegnative.



Con l’impronta di carbonio più bassa mai registrata su un modello Polestar al lancio, la Polestar 4 stabilisce nuovi standard in termini di sostenibilità per la mobilità elettrica di alta gamma.



Produzione globale e visione strategica

di Domenico Scalera