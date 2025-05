07/05/2025

La nuova Porsche Macan Electric rappresenta l'evoluzione del celebre SUV di Stoccarda verso un futuro a Zero Emission. Disponibile nelle versioni EV: Porsche Macan, Macan 4, Macan 4S e Macan Turbo, questa gamma completamente elettrica è progettata per coniugare sportività, lusso e innovazione tecnologica senza compromessi.



Motorizzazioni e Prestazioni: Potenza Elettrica Senza Compromessi

La Porsche Macan rappresenta la entry level della gamma elettrica, equipaggiata con un motore elettrico posteriore da 250 kW (340 CV), capace di raggiungere 265 kW (360 CV) in modalità overboost. Grazie all'assenza della trazione integrale, la Porsche Macan EV risulta più leggera e vanta un'autonomia eccezionale fino a 641 km, con un'accelerazione 0-100 km/h in 5,7 secondi e una velocità massima di 220 km/h.



La Porsche Macan 4 dotata di trazione Integrale, raggiunge una potenza di 408 CV (300 kW) e una coppia di 650 Nm, la Macan 4 rappresenta l'equilibrio perfetto tra prestazioni e trazione su ogni tipo di terreno. Scatta da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 220 km/h, con un'autonomia di circa 613 km.



Porsche Macan 4S, dove la S sta per Sport è in grado di erogare 330 kW (448 CV) e un overboost che porta la potenza a 380 kW (516 CV), la Macan 4S si colloca tra le sportive più performanti del segmento. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 4,1 secondi, mentre l'autonomia arriva fino a 606 km. La trazione integrale e il sistema PASM di serie garantiscono una tenuta di strada ottimale.



Porsche Macan Turbo rappresenta il top della gamma, con 639 CV (470 kW) e una coppia impressionante di 1.130 Nm. Accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi e tocca una velocità massima di 260 km/h. L'autonomia, nonostante la potenza estrema, rimane notevole, con 591 km.



Architettura Elettrica e Ricarica Rapida

La piattaforma PPE a 800 Volt permette una ricarica rapida in corrente continua fino a 270 kW, consentendo di passare dal 10% all'80% in soli 21 minuti. La batteria da 100 kWh garantisce energia sufficiente per percorrenze elevate e prestazioni costanti.



Design e Interni: Lusso e Tecnologia al Massimo Livello

L'abitacolo della nuova Porsche Macan Elettrica è un concentrato di tecnologia e comfort. Dominano i materiali pregiati come pelle, Alcantara e inserti in fibra di carbonio, con un quadro strumenti curvo da 12,6 pollici e un sistema di Infotainment da 10,9 pollici. Il passeggero può godere di uno schermo dedicato, mentre un head-up display con realtà aumentata su schermo virtuale da 87”, arricchisce l'esperienza di guida.



Dinamica di Guida e Telaio

Le sospensioni pnomatiche adattive con sistema PASM (Porsche Active Suspension Management) garantisce una regolazione elettronica degli ammortizzatori a due valvole, mentre il PTV Plus (Porsche Torque Vectoring Plus) e l'ePTM (Porsche Traction Management) offrono una gestione dinamica della trazione, con ripartizione rapida della coppia tra gli assi.



Pacchetto Off-road Design

Per chi desidera portare la Porsche Macan Electric oltre l'asfalto, il pacchetto Off-road Design aggiunge protezioni specifiche, un'altezza da terra aumentata di 10 mm e cerchi da 21 pollici. La geometria modificata del paraurti anteriore incrementa l'angolo di attacco fino a 17,4°, assicurando maggior sicurezza anche sui terreni più impervi.