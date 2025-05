Scopri la Polestar 5 GT Elettrica: Scheda Tecnica berlina di lusso

Polestar 5 è una vettura sportiva GT elettrica a 4 porte di segmento F sviluppata su un’architettura EV completamente inedita. Progettata dal team di Ricerca e Sviluppo (R&D) Polestar nel Regno Unito con sede a Coventry, la piattaforma Polestar Performance Architecture (PPA) è realizzata in alluminio incollato ospita una batteria a 800 Volt e uno dei motori elettrici più potenti sul mercato, sviluppato da Polestar R&D in Svezia.



Il telaio in alluminio incollato è un materiale leggero, rigido e capace di offrire vantaggi eccezionali dal punto di vista ambientale e delle prestazioni. Questa tecnologia ha dimostrato in passato di essere molto onerosa in termini di manodopera e difficile da utilizzare nei veicoli prodotti su larga scala senza compromettere la qualità. Il team di Polestar composto da 280 ingegneri, un tempo impegnati nella progettazione di auto sportive su misura prodotte in piccola serie e destinate alla Formula 1 e che lavora nel cuore delle Midlands nel «Motorsport Valley» del Regno Unito, hanno introdotto un processo di produzione completamente nuovo e più veloce che consente di costruire la carrozzeria e la piattaforma in contemporanea. Grarantisce un peso più leggero e viene progettata con una rigidità torsionale superiore a quella di una tradizionale auto sportiva o supercar a due posti.



Polestar 5 GT Electric mira a erogare fino a 650 kW in grado raggiunge una potenza 884 CV ed una coppia 900 Nm, incarnando l'evoluzione del Polestar Precept, la Concept Car manifesto del 2020 che anticipava il futuro del marchio. La vettura verrà commercializza a fine 2025. I principali competitor sono Porsche Panamera

di Domenico Scalera