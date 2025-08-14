11/08/2025

Rivisitazione moderna ed elettrica delle iconiche Renault 5 Turbo e Turbo 2 degli anni Ottanta, la nuova Renault 5 Turbo 3E unisce audacia, innovazione e spirito agonistico. Sviluppata con il supporto di Alpine, sfrutta le competenze del marchio francese nella progettazione di modelli elettrici sportivi esclusivi, riportando in auge il mito della R5 Turbo come una vera «bomba sportiva» dal design esuberante, piattaforma dedicata e motori elettrici da 555 CV posizionati direttamente sugl'assi delle ruote.



Prestazioni e dinamica di guida

Lunga appena 4 metri, garantisce massima agilità, accelerazioni mozzafiato e doti spettacolari nel drifting, creando di fatto una nuova categoria: le supercar compatte. L’architettura a 800 Volt consente una ricarica ultra-rapide: con la potenza in corrente continua da 350 kW, la batteria passa dal 15% all’80% in soli 15 minuti.



Scheda tecnica

La scheda tecnica impressiona: motore da 555 CV, passa da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi, carrozzeria in carbonio e un rapporto lunghezza/larghezza di 2,01 che la colloca nell’élite delle supercar, pur mantenendo un formato compatto da Hot Hatch.



Design esuberante progettato per la sportività e l'agilità

Il design della Renault 5 Turbo 3E riprende lo spirito delle Supercar, con paraurti sporgenti, parafanghi posteriori allargati e linee ispirate alle R5 Turbo e Turbo 2, unite a elementi della Renault 5 E-Tech Electric. La piattaforma inedita a trazione posteriore, il passo maggiorato e dimensioni di 4,08 m di lunghezza per 2,03 m di larghezza offrono proporzioni da city car con larghezza da supercar. L’aerodinamica è ottimizzata da prese d’aria funzionali, spoiler e diffusore posteriore, mentre le ruote posteriori da 20” ospitano i due motori elettrici.



Architettura tecnica dedicata alle prestazioni

Sviluppata da Alpine, la piattaforma in alluminio adotta due motori posteriori integrati nelle ruote (555 CV, 4.800 Nm di coppia) per un’erogazione istantanea, grande agilità e spazi ottimizzati. La batteria da 70 kWh, posizionata sotto il pianale, garantisce un baricentro basso e oltre 400 km di autonomia su percorso WLTP. Con 1.450 kg di peso, accelera da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi e raggiunge 270 km/h. La ricarica rapida a 800 Volt (350 kW) consente il passaggio dal 15% all’80% in 15 minuti. Sono disponibili modalità di guida differenti: Regular, Snow, Sport e Race con Drift Assist.



Abitacolo sportivo e connesso

Interni in carbonio e Alcantara, sedili avvolgenti con cinture a 6 punti e freno a mano verticale in stile rally creano un’atmosfera estrema. Il sistema OpenR con doppi display (10,1” e 10,25”) integra Google Maps con pianificazione di ricarica, offrendo un mix di tradizione e tecnologia moderna.



Livree completamente personalizzabili

Ampia scelta di tinte e combinazioni, dalle storiche livree come il Rosso Granata o la «Tour de Corse 1982» a grafiche moderne o in stile gentleman driver. Si possono personalizzare carrozzeria, rivestimenti interni e dettagli insieme ai designer Renault per creare un esemplare unico. La vettura verrà realizzata in serie limitata.