Aito - Auto Aito 9 Scopri la Aito 9: Scheda Tecnica Suv Elettrico

1 2 3 4 5



Noleggio Auto



Il TUO Banner QUI



Vuoi promuovere la tua attività su Automania.it? Che aspetti contattaci » Aggiungi un commento » Segnala ad un Amico Aito 9 Suv Elettrico 13/09/2025

veicoli elettrici (EV), supportato da Huawei, ha annunciato il proprio ingresso nei mercati internazionali. Il processo di espansione globale inizierà con il lancio di alcuni modelli selezionati, tra cui l’ammiraglia AITO 9, un Mega SUV ad autonomia prolungata (EREV), che sarà affiancata da varianti entry-level e mid-range, anch’esse dotate di funzionalità avanzate come ampi display centrali di dimensioni paragonabili a un laptop e un sistema batteria di nuova generazione



AITO è un brand nato dalla collaborazione tra SERES Auto, casa automobilistica statale cinese, e Huawei, in qualità di OEM specializzato in soluzioni di elettronica intelligente. La nuova generazione del sistema SERES Super Range-Extender si basa sull’architettura «Saiyi (C2E) Range-Extender» e sull’avanzata tecnologia di controllo intelligente RoboREX, che offrono tre vantaggi chiave: bassa rumorosità, elevata integrazione ed alta efficienza.



L’architettura C2E adotta un concetto di progettazione integrata All-in-ONE, caratterizzato da un’elevata integrazione tra motore, sistemi di controllo e alloggiamento. Questa soluzione consente una struttura estremamente compatta, ottimizzando al contempo la gestione dei costi. La tecnologia di controllo intelligente RoboREX rappresenta un’evoluzione significativa, passando da un approccio di controllo passivo a un sistema di gestione energetica attiva e intelligente, migliorando l’efficienza operativa del range-extender.



Dal punto di vista prestazionale: Uno dei principali marchi cinesi nel settore dei(EV), supportato da, ha annunciato il proprio ingresso nei mercati internazionali. Il processo di espansione globale inizierà con il lancio di alcuni modelli selezionati, tra cui l’ammiraglia AITO 9, unad autonomia prolungata (EREV), che sarà affiancata da varianti entry-level e mid-range, anch’esse dotate di funzionalità avanzate come ampi display centrali di dimensioni paragonabili a un laptop e un sistema batteria di nuova generazioneAITO è un brand nato dalla collaborazione tra, casa automobilistica statale cinese, e Huawei, in qualità dispecializzato in soluzioni di. La nuova generazione delsi basa sull’architettura «Saiyi (C2E) Range-Extender» e sull’avanzata tecnologia di, che offrono tre vantaggi chiave:edL’adotta un concetto di progettazione integrata, caratterizzato da un’elevata integrazione tra motore, sistemi di controllo e alloggiamento. Questa soluzione consente una struttura estremamente compatta, ottimizzando al contempo la gestione dei costi. La tecnologia di controllo intelligente RoboREX rappresenta un’evoluzione significativa, passando da un approccio di controllo passivo a un sistema di gestione energetica attiva e intelligente, migliorando l’efficienza operativa del range-extender.Dal punto di vista prestazionale: ● Il consumo di carburante complessivo è stato ridotto del 15%; ● La percezione del rumore è diminuita fino al 90%; ● L’efficienza energetica effettiva raggiunge i 3,65 kWh/L, equivalente alla generazione di oltre 3,65 kWh di elettricità per litro di carburante; ● L’efficienza termica massima tocca il 44,8%, il valore più alto attualmente registrato tra i range-extender prodotti in serie. Motore elettrico Aito 9

La tecnologia di propulsione elettrica distribuita sviluppata da SERES migliora sensibilmente l’esperienza di guida, garantendo prestazioni elevate in totale sicurezza. L’azienda sostiene fermamente che «la sicurezza è il vero lusso». In quest’ottica, SERES Power sta attivamente sviluppando soluzioni di propulsione distribuita, tra cui architetture a doppio, triplo e quadruplo motore, in grado di coprire l’intero spettro di veicoli dalla Classe A alla Classe D.



È importante sottolineare che i veicoli a nuova energia dotati di tecnologia Range-Extender sono sempre più apprezzati dai consumatori del segmento premium, in quanto combinano autonomia estesa, comfort di guida e assenza di ansia da ricarica.



Il modello AITO 9 utilizza una piattaforma di nuova generazione MF Platform. Il veicolo è destinato a mercati come Cina e Filippine, rappresenta la versione internazionale dell’ammiraglia Aito M9 EREV. Il veicolo è configurato con trazione integrale (AWD) e doppio motore, con capacità da 5 a 6 posti. È alimentato da una batteria ternaria NMC da 52 kWh, abbinata a un motore a combustione interna da 1.5 litri, che funge da generatore per estendere l’autonomia.



È inoltre disponibile una versione completamente elettrica (BEV) dotata di una batteria da 100 kWh e trazione integrale con doppio motore, in grado di erogare una potenza massima di 390 kW (circa 523 CV), superiore rispetto ai 365 kW (circa 489 CV) della controparte Aito M9 EREV con motore termico.



Tecnologia Led Avanzata

Di particolare interesse è il sistema di illuminazione anteriore e posteriore, basato su tecnologia LED avanzata, in grado di proiettare messaggi personalizzati durante la marcia. Questa funzionalità, tipica dei modelli di fascia alta di ultima generazione, rappresenta un ulteriore elemento distintivo in termini di design e interazione veicolo-ambiente.



Interni

Gli interni al tatto sembrano rifiniti ad arte ed offrono ampi spazi, con una particolare attenzione al comfort dei passeggeri posteriori. Questi ultimi dispongono di una superficie di appoggio generosa, dotata di tappetini morbidi e ad alto spessore, progettati per attenuare la trasmissione del rumore esterno. Inoltre, il sedile anteriore lato passeggero può essere ripiegato completamente per aumentare ulteriormente il comfort e lo spazio a disposizione dei passeggeri posteriori.

La tecnologia didistribuita sviluppata da SERES migliora sensibilmente l’esperienza di guida, garantendo prestazioni elevate in totale sicurezza. L’azienda sostiene fermamente che «la sicurezza è il vero lusso». In quest’ottica,sta attivamente sviluppando soluzioni di propulsione distribuita, tra cui architetture a doppio, triplo e quadruplo motore, in grado di coprire l’intero spettro di veicoli dalla Classe A alla Classe D.È importante sottolineare che i veicoli a nuova energia dotati disono sempre più apprezzati dai consumatori del segmento premium, in quanto combinano autonomia estesa, comfort di guida e assenza di ansia da ricarica.Il modello AITO 9 utilizza una piattaforma di nuova generazione. Il veicolo è destinato a mercati come Cina e Filippine, rappresenta la versione internazionale dell’ammiraglia Aito M9 EREV. Il veicolo è configurato con(AWD) e, con capacità da 5 a 6 posti. È alimentato da unada 52 kWh, abbinata a un motore a combustione interna da 1.5 litri, che funge da generatore per estendere l’autonomia.È inoltre disponibile una versione completamente) dotata di una batteria da 100 kWh e trazione integrale con doppio motore, in grado di erogare una potenza massima di 390 kW (circa 523 CV), superiore rispetto ai 365 kW (circa 489 CV) della controparte Aito M9 EREV con motore termico.Di particolare interesse è il sistema di illuminazione anteriore e posteriore, basato su, in grado di proiettare messaggi personalizzati durante la marcia. Questa funzionalità, tipica dei modelli di fascia alta di ultima generazione, rappresenta un ulteriore elemento distintivo in termini di design e interazione veicolo-ambiente.Gli interni al tatto sembrano rifiniti ad arte ed offrono ampi spazi, con una particolare attenzione al comfort dei passeggeri posteriori. Questi ultimi dispongono di una superficie di appoggio generosa, dotata di tappetini morbidi e ad alto spessore, progettati per attenuare la trasmissione del rumore esterno. Inoltre, il sedile anteriore lato passeggero può essere ripiegato completamente per aumentare ulteriormente il comfort e lo spazio a disposizione dei passeggeri posteriori.

di Domenico Scalera Leggi Commenti » Aggiungi un commento News Correlate » Il marchio cinese Aito presenta la Flotta di Veicoli all’IAA Mobility 2025

A Monaco di Baviera presentate in Anteprima nazionale i veicoli: Aito 9 e Aito 5 [ Altre news correlate » ]