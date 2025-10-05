26/09/2025

Audi Q3 Sportback TFSI e-Hybrid vettura eleganza sportiva ed efficienza in versione elettrificata. La nuova Audi Q3 Sportback TFSI e-Hybrid si distingue per un design rinnovato e più sportivo, grazie a un padiglione ribassato di 29 mm e una lunghezza totale di 4,53 metri, che le conferiscono un profilo slanciato e una forte identità coupé all’interno del segmento C premium.



Sotto il cofano, il sistema ibrido plug-in eroga 272 CV e garantisce fino a 118 km di autonomia in modalità elettrica, merito della batteria da 25,7 kWh ricaricabile in CA a 11 kW o in CC a 50 kW, con tempi di ricarica ridotti e maggiore efficienza rispetto alla generazione precedente.



La dinamica di guida è valorizzata da un assetto sportivo con sospensioni regolabili elettronicamente, mentre per gli interni a bordo spiccano i display da 12,8” e 11,9”, l’head-up display e l’assistente vocale integrato con ChatGPT per un'esperienza digitale evoluta.



Le motorizzazioni complete per l'Audi Q3 Sportback Model Year 2026 prevede la versione entry level 1.5 TFSI da 150 CV con cambio automatico S tronic a 7 rapporti e trazione anteriore, la variante 2.0 TDI da 150 CV, e la nuova Audi Q3 Sportback TFSI e-Hybrid plug-in da 272 CV con 200 kW di potenza. di