29/09/2025

Caterham Project V concept coupè nata dalla creatività di Anthony Jannarelly, Chief Designer di Caterham, con un Design innovativo rappresenta una svolta stilistica per il marchio britannico. Con un approccio completamente nuovo rispetto alla tradizionale filosofia del brand, questa concept car introduce linee eleganti e proporzioni scolpite, mantenendo viva l’anima sportiva tipica di Caterham. Il progetto segna un passo audace verso il futuro, anticipando il linguaggio stilistico delle prossime generazioni di vetture elettriche.



Unione di eccellenze: Caterham e Italdesign

La realizzazione della Project V è frutto della collaborazione tra Caterham e Italdesign, unendo il know-how britannico in ambito sportivo con l'eccellenza italiana nel design automobilistico. Il risultato è una coupé elettrica che riesce a fondere prestazioni, estetica e innovazione in un unico prodotto. La produzione si svolge negli stabilimenti all’avanguardia di Italdesign, sinonimo di qualità costruttiva e cura per i dettagli.





Prestazioni elettriche di alto livello

Sotto il cofano della Caterham Project V si trova un motore elettrico da 200 kW in grado di sprigionare circa 272 CV montato sull’asse posteriore, motore e-axle di Yamaha, alimentato da una batteria agli Ioni di Litio da 55 kWh. Questa configurazione permette alla vettura di raggiungere i 100 km/h in meno di 4,5 secondi e toccare una velocità massima di 230 km/h. L’autonomia dichiarata secondo il ciclo WLTP supera i 400 km, mentre la ricarica rapida consente di passare dal 20% all’80% in soli 15 minuti.



Leggerezza e dinamica di guida

Uno dei punti di forza della Caterham Project V è la sua struttura leggera, realizzata con un telaio in fibra di carbonio e alluminio composito, per un peso a vuoto contenuto in soli 1.190 kg. Questa leggerezza, unita alla trazione posteriore e al baricentro basso, garantisce una dinamica di guida agile e coinvolgente, in perfetto stile Caterham. Una supercar pensata per chi cerca emozioni pure, senza rinunciare all’innovazione tecnologica.



L’abitacolo della Project V unisce semplicità e raffinatezza, con un layout driver-focused ispirato alle corse. I materiali di alta qualità, come pelle e fibra di carbonio, si combinano con un’interfaccia digitale intuitiva al centro della plancia, offrendo un equilibrio perfetto tra comfort moderno e spirito sportivo essenziale.