22/10/2025

XPENG rivoluziona la mobilità intelligente con un ecosistema tecnologico avanzato fondato su un'architettura proprietaria di intelligenza artificiale Full-Stack. Al centro della strategia aziendale si trova un sistema IA, progettato per supportare ogni aspetto della nuova mobilità: dalle auto autonome ai veicoli volanti fino ai Robot umanoidi. L’architettura AI integra in modo sinergico cloud, veicolo, capacità computazionale e hardware, basandosi su un sistema di elaborazione centralizzata con controllo di zona. Questa struttura consente un’integrazione software-hardware estremamente efficiente, garantendo reattività, aggiornabilità over-the-air e capacità predittive.



Xpeng Next P7: motore e prestazioni

L’offerta prodotto riflette la visione di un ecosistema AI completo. Tra i modelli più avanzati spicca la Xpeng Next P7, una berlina elettrica sportiva dotata di trazione integrale, potenza massima di 593 CV, accelerazione 0-100 km/h in 3,7 secondi e una velocità massima di 230 km/h. Il modello ha stabilito un record mondiale percorrendo 3.961 km in 24 ore, dimostrando l’affidabilità e l’efficienza del powertrain elettrico sviluppato da XPENG. Utilizzo un nuovo pianale per le auto elettriche denominato sepa Fuyao architerrura incassato nel teleio della vettura.



Misure e design

La vettura cinese Xpeng Next P7 si presenta con un profilo filante e sportivo: misura circa 5,01 m di lunghezza, 1,97 m di larghezza e solo 1,43 m in altezza, con un passo di 3 m, con un aspetto da Supercar.Il frontale è caratterizzato da luci LED verticali collegate da una barra luminosa orizzontale che attraversa la larghezza della vettura, conferendo un aspetto futuristico e distintivo.



La silhouette fastback con tetto che scende dolcemente verso il posteriore, dotata di quattro portiere con maniglie a filo carrozzeria, specchietti laterali ridisegnati e talvolta spoiler posteriore attivo, sottolineano l’impegno sull’aerodinamica e sul design performante. Dettagli premium come cerchi in lega da 21”, calotte degli specchietti e inserti in fibra di carbonio, insieme a un coefficiente aerodinamico tra i migliori della categoria di circa 0,21 ricercano il perfetto mix tra estetica e funzionalità.



Capienza bagagliaio

La vettura ha un bagagliaio con sedili posteriori in posizione normale di circa 575 litri, che si può estendere con sedili posteriori ribaltati a circa 1.929 litri, mentre nel cofano c'è spazio per il bagagliaio anteriore denominato “Frunk” di circa 56 litri.