EMC Auto 212

10/12/2025

L'EMC 212 è un fuoristrada 4x4 made in Cina, progettato per offrire elevate prestazioni off-road e robustezza strutturale. Il veicolo adotta un telaio a longheroni in acciaio, abbinato a ponti rigidi anteriore e posteriore, garantendo elevata resistenza e durabilità in situazioni di guida impegnative. La trazione integrale è inseribile e dotata di riduttore per affrontare percorsi estremi, mentre i differenziali anteriori e posteriori sono bloccabili elettronicamente per massimizzare la motricità su terreni scivolosi o accidentati. Le sospensioni prevedono barre antirollio disinseribili, ottimizzando il comfort di guida su strada e la capacità di escursione in off-road.



Il propulsore è un motore 2.0 turbo benzina con una potenza di 217 CV e una coppia massima di 410 Nm, gestito tramite un cambio automatico a 8 rapporti che assicura fluidità e rapidità di risposta. È in programma anche una versione con motorizzazione diesel. L’abitacolo, concepito per un equilibrio tra funzionalità e comfort, include un doppio display digitale da 12,3 e 10,25 pollici, sistemi avanzati di assistenza alla guida ADAS, un sistema multimediale all’avanguardia e telecamere esterne a 360° per una visione completa dell’ambiente circostante, dotato di ricarica wireless per dispositivi mobili, sedili riscaldabili e massaggianti, variabili a seconda dell’allestimento scelto.



Le dimensioni dell’EMC 212 sono studiate per rispondere alle esigenze off-road: è lungo 4,7 metri, alto 1,9 metri, con un angolo di attacco di 40° e un angolo di uscita di 36°, valori che assicurano eccellenti capacità di superamento ostacoli. Il design esterno, caratterizzato da linee squadrate e spigolose, si ispira ai modelli iconici del segmento, come la Jeep Wrangler e il Land Rover Defender, ma integra elementi moderni quali fari LED ad alta efficienza e una griglia frontale dal look aggressivo. Il veicolo è disponibile in due versioni: Adventurer, con dotazioni essenziali, e Officer, che aggiunge dettagli premium e tecnologie avanzate, con garanzia di 5 anni.