16/01/2026

La Volvo ES90 con lieanementi di un SUV e stile di una Coupè adotta una architettura elettronica ad alta tensione a 800 V, progettata per aumentare la densità di potenza, l’efficienza energetica e la capacità di ricarica rispetto ai sistemi precedenti Volvo di 400 V. L’intero PowerTrain elettrico è stato interamente riprogettato per operare in regime di alta tensione, includendo celle della batteria, moduli di potenza, motori elettrici, sistemi di ricarica AC/DC, inverter, climatizzazione e gestione termica.



L’incremento della tensione consente, a parità di corrente, una maggiore potenza erogabile, riducendo le perdite resistive e la generazione di calore nei conduttori. Ciò permette di sostenere potenze di ricarica elevate fino a 350 kW, migliorando l’affidabilità del sistema e riducendo le sollecitazioni termiche sui componenti elettrici ed elettronici.



Motorizzazioni Volvo ES90

La Volvo ES90 è proposta con tre configurazioni di propulsione elettrica che condividono l’architettura a 800 V e la trazione elettrica 100% EV, differenziandosi per trazione, potenza e prestazioni dinamiche. La variante Single Motor Extended Range utilizza un motore elettrico singolo montato sull’asse posteriore, con una potenza massima di 245 kW (~333 CV) e una coppia di circa 480 Nm, che le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 6,6 s con un’autonomia WLTP fino a 650 km. Questo allestimento è orientato all’efficienza energetica e alla percorrenza estesa su lunga distanza con ricariche rapide fino a 300 kW.



Le versioni Twin Motor e Twin Motor Performance adottano due motori elettrici (uno su ciascun asse) per una trazione integrale (AWD) e potenze significativamente superiori. La configurazione Twin Motor standard eroga circa 335 kW (~456 CV) con una coppia massima di 670 Nm, accelerando da 0 a 100 km/h in 5,4 s e raggiungendo una autonomia WLTP fino a 700 km con capacità di ricarica fino a 350 kW. La variante Twin Motor Performance spinge la potenza totale fino a 500 kW (~680 CV) e una coppia di 870 Nm, riducendo ulteriormente il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h a circa 4,0 s mantenendo una fascia di autonomia simile alle altre versioni.



In tutte le versioni la velocità massima è autolimitata a 180 km/h, la batteria nominale varia tra 92 kWh (Single Motor) e 106 kWh (Twin Motor/Twin Performance), e le prestazioni di ricarica rapida DC restano tra 300–350 kW, consentendo tempi di carica ridotti.



Sistema di accumulo, gestione termica e prestazioni di ricarica

Il sistema di accumulo della Volvo ES90 è supportato da un Battery Management System (BMS) di nuova generazione, sviluppato internamente, che ottimizza i profili di carica e scarica in funzione dello stato termico, dello stato di carica (SoC) e dello stato di salute (SoH) della batteria.



La vettura è in grado di percorrere circa 300 km in autonomia con 10 minuti di ricarica rapida in corrente continua e raggiunge con le batterie cariche un’autonomia massima complessiva fino a 700 km (su percorso WLTP). Il tempo di ricarica dal 10 all’80% è ridotto a circa 22 minutisu stazioni compatibili, con un miglioramento del 30% rispetto alle precedenti piattaforme elettriche Volvo.



Tali prestazioni sono ottenute anche grazie all’integrazione del software proprietari di ricarica adattiva di Breathe Battery Technologies, che regola dinamicamente i parametri di carica per massimizzare l’efficienza elettrochimica e minimizzare il degrado delle celle nel lungo periodo.



Piattaforma di calcolo e sistemi elettronici centralizzati

La Volvo ES90 è il primo modello del marchio a implementare una doppia configurazione NVIDIA DRIVE AGX Orin, configurazione che costituisce il nucleo computazionale centrale del veicolo. Il sistema fornisce una capacità di elaborazione complessiva di circa 508 TOPS (Tera Operations per Second), consentendo l’elaborazione in tempo reale dei dati provenienti dai sensori, dai sistemi di sicurezza attiva e dai modelli di intelligenza artificiale.



Rispetto alla piattaforma NVIDIA DRIVE AGX Xavier, la potenza di calcolo dedicata all’IA risulta incrementata di un fattore 8, permettendo l’evoluzione progressiva delle reti neurali e dei modelli di deep learning, che passeranno da 40 a 200 milioni di parametri. L’architettura elettronica centralizzata consente una gestione più efficiente delle funzioni critiche del veicolo, inclusa la sicurezza funzionale e la gestione energetica.



Architettura software-defined, sostenibilità e ciclo di vita del veicolo

La Volvo ES90 è sviluppata sulla piattaforma SPA2 e integra lo stack tecnologico Superset, un’architettura modulare hardware-software comune a tutti i futuri modelli elettrici Volvo. Questo approccio consente l’aggiornamento continuo delle funzionalità del veicolo tramite aggiornamenti over-the-air (OTA), includendo miglioramenti di sicurezza, efficienza energetica e prestazioni.



Dal punto di vista della sostenibilità industriale, la Volvo ES90 utilizza 29% di alluminio riciclato, 18% di acciaio riciclato e 16% di polimeri riciclati o bio-based, riducendo l’impatto ambientale della fase produttiva. Il veicolo è inoltre dotato di un passaporto digitale della batteria basato su tecnologia blockchain, che consente la tracciabilità delle materie prime critiche e la verifica dell’impronta di CO₂ del pacco batterie lungo l’intero ciclo di vita.



Sofisticati gli interni della Volvo ES90

Gli interni della vettura sono molto sofisticati. Dotato di un grande display centrale Head-up da 13,2 pollici in grado di proiettare informazioni essenziali come velocità, limiti di velocità e indicazioni di navigazione direttamente sul parabrezza.



Il display del conducente più piccolo è di 9 pollici comandato da un pulsante sul volante che consente tre scelte: Calm indica la velocità e le istruzioni di navigazione di base, Navi mostra una mappa dettagliata. Surround mostra le vicinanze dei mezzi come auto, motociclette e camion. L’abitacolo è spazioso. L’illuminazione è regolabile, i sedili confortevoli, la capienza del bagagliaio è di 424 litri ma si estendono con i sedili posteriori abbassati arriva fino a 1427 litri.