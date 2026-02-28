  News Auto e Motori

Alpine - Auto Alpine A290 GTS

Scopri la Alpine A290 GTS: Scheda Tecnica Utilitaria Sportiva

Alpine A290 GTS
1   2   3   4   5

Noleggio veicoliNoleggio Auto
Banners su Automania.it Tuo Banner Qui Rubrica il Legale su Automania.it
Il TUO Banner QUI

Vuoi promuovere la tua attività su Automania.it? Che aspetti contattaci
auto    » Aggiungi un commento     » Segnala ad un Amico cars

Alpine A290 GTS Utilitaria Sportiva


Alpine L’Alpine A290 GTS segna il debutto del marchio francese nel segmento delle Hot Hatch elettriche, declinando la piattaforma della nuova Renault 5 E-Tech Electric secondo la filosofia sportiva di Dieppe. Il design è compatto ed aggressivo, con carreggiate allargate, paraurti specifici, firma luminosa ad X ispirata ai Rally e dettagli aerodinamici dedicati.

L’Alpine A290 GTS adotta un motore elettrico anteriore disponibile in due livelli di potenza, fino a 220 CV e 300 Nm di coppia nella declinazione GTS, abbinato ad un lavoro approfondito su telaio e controllo elettronico. Il sistema Alpine Torque Technology interviene poi sulla gestione della coppia e sulla frenata delle singole ruote per migliorare motricità, agilità e precisione in curva, supportato da uno sterzo diretto e sospensioni dedicate.

Completano il pacchetto l’impianto frenante maggiorato con pinze Brembo, cerchi specifici con pneumatici sportivi, assetto ribassato ed interni caratterizzati da sedili sportivi e comandi ispirati al Motorsport.
di Lorenzo Pollini
Leggi Commenti
» Aggiungi un commento
News Correlate
Alpine A290 GTS: un taser elettrico travestito da madeleine » Alpine A290 GTS: un taser elettrico travestito da madeleine
L´Alpine A290 segna il debutto del marchio nel segmento delle hot hatch elettriche, raccogliendo l´eredità Renault dai rally
Renault 5 Turbo 3E: gli anni 80 non sono mai stati così elettrici » Renault 5 Turbo 3E: gli anni 80 non sono mai stati così elettrici
Sai che ti farà male, il cuore ti batte forte nel petto ma c’è qualcosa in quella silhouette ed in quei dettagli che ti attrae con forza, è dolce veleno tossico che ti fa dire voglio guidarti anche se so che non mi farai dormire la notte
Salone Auto Torino 2024: focus su Alpine » Salone Auto Torino 2024: focus su Alpine
Debutta la sportiva compatta A290
Alpine Vision Granturismo, sorprendente sportiva » Alpine Vision Granturismo, sorprendente sportiva
La vettura sarà utilizzata sul videogioco Granturismo 6 di Playstation e celebra i 60 anni del marchio Alpine

   [ Altre news correlate » ]

Newsletter
Iscriviti alla Mailing List di Automania®

[Info Newsletter»]


News
» Noleggio Auto: costi auto sotto la lente
» Audi RS5: ultra sportiva ma con la spina
» Auto, le novità del 2027
» Wow Women Motor 2026 a Imola, ritorna l’evento alla sua quarta edizione
» Ferrari Luce, arriva il cockpit dell’elettrica
» Alpine A290 GTS: un taser elettrico travestito da madeleine
» SUV ibridi: come scegliere l´Auto

[ Tutte le news» ]