Renault R5 E-Tech Electric city car 13/02/2026

Renault R5 E-Tech Electric segna il ritorno di un'icona dell'automobilismo francese, reinterpretata in chiave contemporanea come city-car 100% elettrica. Basata sulla piattaforma nativa AmpR Small (ex CMF-B EV), la vettura fonde un design nostalgico con tecnologie all'avanguardia.



Design e Dimensioni

Il design riprende gli stilemi della R5 degli anni '70 e '80, come i fari a LED dallo sguardo “antropomorfo” e le luci posteriori verticali. le dimensioni: larghezza: 1,77 m, lunghezza 3,92 m, ideale per l'agilità urbana, mentre il bagagliaio da 326 litri, con un vano dedicato per i cavi di ricarica. Le ruote sono dotate di cerchi da 18 pollici di serie su quasi tutti gli allestimenti per ottimizzare l'aerodinamica.



Motorizzazioni e Batteria

La gamma della Renault 5 E-Tech Electric è strutturata su due tagli di batteria agli Ioni di Litio con tecnologia NMC (Nichel-Manganese-Cobalto):

Ricarica e Tecnologia Bidirezionale

L'auto introduce innovazioni significative nella gestione dell'energia: garantiche una ricarica Rapida (DC): fino a 100 kW per la batteria grande, permettendo di passare dal 15% all'80% in 30 minuti. Ricarica Bidirezionale: Supporta il sistema V2L (per alimentare dispositivi esterni come un aspirapolvere o un bollitore) e il sistema V2G (per restituire energia alla rete elettrica domestica).



Interni e Connettività

L'abitacolo mescola materiali sostenibili, come il denim riciclato, con un'interfaccia digitale moderna: L'auto introduce innovazioni significative nella gestione dell'energia: garantiche una(DC): fino a 100 kW per la batteria grande, permettendo di passare dal 15% all'80% in 30 minuti.: Supporta il(per alimentare dispositivi esterni come un aspirapolvere o un bollitore) e il(per restituire energia alla rete elettrica domestica).L'abitacolo mescola materiali sostenibili, come il, con un'interfaccia digitale moderna: ● Display: Doppio schermo OpenR da 10 pollici ciascuno (uno per il cruscotto, uno per l'infotainment). ● Software: Sistema basato su Google Automotive, che include Google Maps integrato e l'assistente vocale «Reno». ● Telaio: Unica nel segmento B per la presenza di sospensioni posteriori Multilink, che assicurano una precisione di guida superiore, ispirato al DNA sportivo della storica Renault R5.

di Domenico Scalera