  News Auto e Motori

Renault - Auto Renault R5 E-Tech Electric

Scopri la Renault R5 E-Tech Electric: Scheda Tecnica city car

Renault R5 E-Tech Electric
1   2   3   4   5

Noleggio veicoliNoleggio Auto
Banners su Automania.it Tuo Banner Qui Rubrica il Legale su Automania.it
Il TUO Banner QUI

Vuoi promuovere la tua attività su Automania.it? Che aspetti contattaci
auto    » Aggiungi un commento     » Segnala ad un Amico cars

Renault R5 E-Tech Electric city car


Renault La Renault R5 E-Tech Electric segna il ritorno di un'icona dell'automobilismo francese, reinterpretata in chiave contemporanea come city-car 100% elettrica. Basata sulla piattaforma nativa AmpR Small (ex CMF-B EV), la vettura fonde un design nostalgico con tecnologie all'avanguardia.

Design e Dimensioni
Il design riprende gli stilemi della R5 degli anni '70 e '80, come i fari a LED dallo sguardo “antropomorfo” e le luci posteriori verticali. le dimensioni: larghezza: 1,77 m, lunghezza 3,92 m, ideale per l'agilità urbana, mentre il bagagliaio da 326 litri, con un vano dedicato per i cavi di ricarica. Le ruote sono dotate di cerchi da 18 pollici di serie su quasi tutti gli allestimenti per ottimizzare l'aerodinamica.

Motorizzazioni e Batteria
La gamma della Renault 5 E-Tech Electric è strutturata su due tagli di batteria agli Ioni di Litio con tecnologia NMC (Nichel-Manganese-Cobalto):

Urban Range (40 kWh): Offre un'autonomia di circa 300-312 km WLTP. È disponibile con motori da 95 CV (senza ricarica rapida DC) o 120 CV.

Comfort Range(52 kWh): Garantisce fino a 410 km WLTP, abbinata esclusivamente al motore da 150 CV (110 kW) e 245 Nm di coppia. Quest'ultima scatta da 0 a 100 km/h in 8 secondi e raggiunge una velocità massima di 150 km/h.

● Disponibile anche la Serie Speciale Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros in versione Comfort Range, con batteria da 52 kWh (per un'autonomia fino a 410 km WLTP), è dotata di personalizzazioni specifiche, tra cui l'esclusiva tinta carrozzeria Grigio Scisto Satinato.


Ricarica e Tecnologia Bidirezionale
L'auto introduce innovazioni significative nella gestione dell'energia: garantiche una ricarica Rapida (DC): fino a 100 kW per la batteria grande, permettendo di passare dal 15% all'80% in 30 minuti. Ricarica Bidirezionale: Supporta il sistema V2L (per alimentare dispositivi esterni come un aspirapolvere o un bollitore) e il sistema V2G (per restituire energia alla rete elettrica domestica).

Interni e Connettività
L'abitacolo mescola materiali sostenibili, come il denim riciclato, con un'interfaccia digitale moderna:

● Display: Doppio schermo OpenR da 10 pollici ciascuno (uno per il cruscotto, uno per l'infotainment).

● Software: Sistema basato su Google Automotive, che include Google Maps integrato e l'assistente vocale «Reno».

● Telaio: Unica nel segmento B per la presenza di sospensioni posteriori Multilink, che assicurano una precisione di guida superiore, ispirato al DNA sportivo della storica Renault R5.
di Domenico Scalera
Leggi Commenti
» Aggiungi un commento
News Correlate
Alpine A290 GTS: un taser elettrico travestito da madeleine » Alpine A290 GTS: un taser elettrico travestito da madeleine
L´Alpine A290 segna il debutto del marchio nel segmento delle hot hatch elettriche, raccogliendo l´eredità Renault dai rally
L´Elettronica va in scena: torna la Fiera dell’Elettronica di Scandiano » L´Elettronica va in scena: torna la Fiera dell’Elettronica di Scandiano
Appuntamento imperdibile per chi ama la tecnologia… e anche per chi vuole semplicemente fare un buon affare!
Renault 5 Turbo 3E: gli anni 80 non sono mai stati così elettrici » Renault 5 Turbo 3E: gli anni 80 non sono mai stati così elettrici
Sai che ti farà male, il cuore ti batte forte nel petto ma c’è qualcosa in quella silhouette ed in quei dettagli che ti attrae con forza, è dolce veleno tossico che ti fa dire voglio guidarti anche se so che non mi farai dormire la notte
Renault Twingo E-Tech Electric Prototype: premiere a Parigi » Renault Twingo E-Tech Electric Prototype: premiere a Parigi
La showcar anticipa il prossimo modello di serie
Renault Estafette Concept: il futuro dei trasporti è elettrico e connesso » Renault Estafette Concept: il futuro dei trasporti è elettrico e connesso
Il modello esprime la visione del brand per il segmento dei veicoli commerciali

   [ Altre news correlate » ]

Newsletter
Iscriviti alla Mailing List di Automania®

[Info Newsletter»]


News
» Noleggio Auto: costi auto sotto la lente
» Audi RS5: ultra sportiva ma con la spina
» Auto, le novità del 2027
» Wow Women Motor 2026 a Imola, ritorna l’evento alla sua quarta edizione
» Ferrari Luce, arriva il cockpit dell’elettrica
» Alpine A290 GTS: un taser elettrico travestito da madeleine
» SUV ibridi: come scegliere l´Auto

[ Tutte le news» ]