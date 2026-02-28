  News Auto e Motori

Volkswagen - Auto Volkswagen ID. Every1 Concept

Scopri la Volkswagen ID. Every1 Concept: Scheda Tecnica prototipo

Volkswagen ID. Every1 Concept
Volkswagen ID. Every1 Concept prototipo


Volkswagen La Volkswagen ID. Every1 è una concept car elettrica, che anticipa un modello di serie in arrivo nel 2027, definendolo il “tassello del puzzle” per la mobilità elettrica di massa. Questo prototipo anticipa il futuro modello entry-level del marchio, che sarà probabilmente denominato Volkswagen ID.1. La vettura sarà costruita nello stabilimento Volkswagen di Palmela, in Portogallo, scelto per la sua efficienza produttiva. Si colloca tra la vecchia Volkswagen e-Up! e la Volkswagen Polo, ma offre un'abitabilità interna paragonabile a quest'ultima grazie alla piattaforma MEB.

Architettura e Dimensioni
La vettura è ottimizzata per la trazione anteriore e l'efficienza urbana. Con una lunghezza di 3,88 metri, il design segue il principio “Inside-Out”: sbalzi ridotti e un passo lungo garantiscono un'abitabilità interna superiore rispetto alle sue dimensioni esterne, con un volume di carico di 305 litri.

Propulsione e Performance
Il Motore dotato di unità elettrica da 70 kW (95 CV) montata sull'asse anteriore in grado di raggiungere una velocità autolimitata a 130 km/h, ideale per l'utilizzo cittadino e in tangenziale. L'autonomia della parco batterie garantisce una percorrenza di almeno 250 km (ciclo WLTP), con un sistema di gestione termica ottimizzato per ridurre i tempi di ricarica.

Innovazioni Tecniche e Design

Flying Roof Concept: Un montante C dal design unico che crea un effetto di tetto sospeso, migliorando l'aerodinamica.

Interfaccia Utente: Il concept segna il ritorno dei tasti fisici retroilluminati per le funzioni principali (clima e volume), integrati in un cockpit digitale dominato da un display touch da 15 pollici.

Sostenibilità: Gli interni utilizzano materiali circolari e vegani, eliminando completamente l'uso di pelle e cromo.


Digitalizzazione
La Volkswagen ID. EVERY1 introduce un'architettura software centralizzata che permette aggiornamenti Over-The-Air (OTA) costanti. Questo sistema consente agli utenti di sbloccare nuove funzionalità o pacchetti di assistenza alla guida anche dopo l'acquisto del veicolo, seguendo la strategia Volkswagen ACCELERATE.
di Domenico Scalera
