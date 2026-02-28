Scopri la Baw 212 T01: Scheda Tecnica fuoristrada

BAW 212 T01 made in cina rappresenta l'evoluzione moderna del fuoristrada asiatico. Questo veicolo abbandona la sua origine spartana per trasformarsi in un SUV specialistico che fonde un design “retro-box” con tecnologie contemporanee, mantenendo un'anima autenticamente inarrestabile. BAW 212 T01 è il primo modello in versione Diesel e rappresenta un classico fuoristrada anni 60’ ispirato a icone dell'off-road come la Jeep Wranglere il Land Rover Defender. In Italia viene commercializzato da Eurasia Motor Company (EMC) come



Architettura e Motore

Il cuore del BAW 212 T01 Diesel è un robusto telaio a longheroni e traverse, la soluzione ingegneristica d'eccellenza per chi pratica l'Off-Road estremo. Le sospensioni adottano uno schema a ponti rigidi con 5 bracci (5-link) sia all’anteriore che al posteriore, garantendo un’escursione eccellente e una resistenza superiore sulle sollecitazioni più dure.



Il fuoristrada BAW 212 T01 è equipaggiato in Europa con un motore diesel 2.0 litri turbodiesel, 4 cilindri in linea, disposto longitudinalmente con una cilindrata di 1968 cc, in grado di erogare una Potenza Max di 166 CV (circa 125 kW) con una coppia massima di 415 Nm, il tutto pilotato da un cambio automatico ZF a 8 rapporti, che assicura fluidità nei tratti autostradali e precisione tecnica nei passaggi lenti. Dotato di trazione integrale inseribile con marce ridotte e differenziali bloccabili. Consumo medio dichiarato: 8,5 l/100 km (circa 244 g/km di CO2), con cosumi in linea con un veicolo di questo tipo e impostazione.



Capacità da Fuoristrada

La gestione della trazione è affidata a un sistema part-time 4WD che permette di selezionare tre modalità: trazione posteriore (2H), integrale (4H) e marce ridotte (4L). Per superare gli ostacoli più complessi, il veicolo è dotato di: ● Bloccaggio meccanico dei differenziali anteriore e posteriore. ● Barra antirollio anteriore disconnettibile elettricamente, per massimizzare il contatto delle ruote con il suolo (twist). ● Geometrie specifiche: Angolo di attacco di 40° e angolo di uscita di 36°.

Design e Abitabilità

Esteticamente, il fuoristrada BAW 212 T01 Diesel rende omaggio alle sue origini militari con linee squadrate, fari circolari a LED e la caratteristica ruota di scorta esterna sul portellone. Nonostante l'aspetto rude, l'abitacolo offre un comfort moderno: troviamo una strumentazione digitale, un ampio display centrale per l'Infotainment e finiture curate, pensate per chi non vuole rinunciare alla comodità durante i lunghi viaggi o l'uso quotidiano. Esteticamente, il fuoristrada BAW 212 T01 Diesel rende omaggio alle sue origini militari con linee squadrate, fari circolari a LED e la caratteristica ruota di scorta esterna sul portellone. Nonostante l'aspetto rude, l'abitacolo offre un comfort moderno: troviamo una strumentazione digitale, un ampio display centrale per l'e finiture curate, pensate per chi non vuole rinunciare alla comodità durante i lunghi viaggi o l'uso quotidiano.

di Domenico Scalera