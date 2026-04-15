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Scopri la Morgan Supersport 2025: Scheda Tecnica roadster

Morgan Supersport 2025
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Morgan Supersport 2025 roadster


Morgan La Morgan Supersport Model Year 2025 non è semplicemente un’automobile; è una dichiarazione d’intenti che sfida lo scorrere del tempo. Presentata come l’erede naturale della Morgan Plus Six, questa nuova ammiraglia britannica riesce nell'impresa di preservare il fascino romantico delle Roadster d’altri tempi, nascondendo sotto le sue iconiche curve un cuore tecnologico di ultima generazione.

Il design esterno, pur restando fedele alla tradizione della casa di Malvern, è stato affinato per ottimizzare l’efficienza aerodinamica, garantendo una stabilità superiore alle alte velocità senza intaccare quell'estetica senza tempo che ha reso il marchio leggendario. La vera rivoluzione risiede però nella nuova piattaforma in alluminio CXV, che offre una rigidità strutturale senza precedenti e un peso ridottissimo, fermando l'ago della bilancia a soli 1.170 kg.

Corpo Motore da 6 cilindri
Sotto il lungo cofano batte un potente propulsore 3.0 litri a sei cilindri in linea turbo, capace di sprigionare 340 CV. Grazie al cambio automatico ZF a otto rapporti e a una coppia generosa di 500 Nm, la Morgan Supersport scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi, offrendo un’esperienza di guida viscerale e analogica, ma supportata da una precisione moderna.

Interni della Morgan Supersport
L’abitacolo è un trionfo di artigianalità: pelle pregiata, legni selezionati e alluminio spazzolato convivono con discreti tocchi digitali, creando un ambiente lussuoso e sartoriale, dove prevale uno stile retrò. Per chi non accetta compromessi, il nuovo hard top in fibra di carbonio trasforma la vettura in una coupé grintosa, migliorando ulteriormente il comfort acustico e la reattività del telaio.

La Morgan Supersport 2025 è, in definitiva, la scelta di chi non vuole passare inosservato, dedicata a chi cerca una vettura capace di emozionare tanto ferma in un concorso d’eleganza quanto lanciata tra le curve di un passo alpino.
di Domenico Scalera
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