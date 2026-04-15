Caterham Seven 340R SV

31/03/2026

La Caterham Seven 340R in configurazione con telaio SV (Large) rappresenta l’equilibrio perfetto tra la brutalità meccanica tipica del marchio britannico e una versatilità superiore, pensata per chi non vuole rinunciare al comfort dello spazio pur mantenendo prestazioni da pista. Questa versione si distingue immediatamente per la carreggiata larga e le sospensioni sportive dotate di piattaforme regolabili e barra antirollio posteriore, un pacchetto tecnico che, insieme al differenziale autobloccante e alla pompa freno potenziata, garantisce una dinamica di guida affilata e una trazione impeccabile in uscita di curva.



L'estetica e la protezione aerodinamica sono curate attraverso un muso e parafanghi in materiale composito verniciato, arricchiti da un kit completo di adesivi con doppia striscia nero opaco che ne sottolinea l'indole aggressiva. A differenza della versione standard Caterham Seven 340S, questa unità è equipaggiata con un cupolino parabrezza completo e deflettori laterali dotati di braccioli, accessori che rendono i trasferimenti stradali decisamente più confortevoli rispetto al classico aeroscreen. La finitura nera dei componenti esterni e il volante MOMO a sgancio rapido completano un look racing che non passa inosservato.



Interni della Caterham Seven 340R

L'abitacolo è un trionfo di materiali leggeri e soluzioni funzionali. Il cruscotto e il tetto del tunnel sono realizzati in fibra di carbonio e carbon-vinile, incorniciando sedili da competizione in materiale composito. Nonostante l'anima spartana, la vettura non rinuncia a praticità come il riscaldamento, la presa 12V, le tasche portaoggetti e i tappetini in gomma. La sicurezza e il posizionamento di guida sono prioritari: il pianale ribassato permette una seduta più immersiva, mentre il pilota può scegliere tra le cinture a tre punti con avvolgitore per l'uso quotidiano o le cinture a quattro punti da competizione per le sessioni in pista.



Caratteristiche Tecniche e Prestazioni

Il cuore della Caterham Seven 340R SV è il motore Ford Duratec da 2,0 litri, da 1999cc con 4 cilindri aspirato, che garantisce un equilibrio ottimale tra potenza e peso. In grado di sprigionare una potenza di 170 CV (126 kW) con una coppia massima di 175 Nm a 6.500 giri/min, che consente di raggiugere una velocità massima di circa 209-220 km/h, ed accelera da 0-100 km/h in circa 5 secondi, grazie anche al poso limitato del veicolo di solo 560 kg, il che permette un rapporto potenza-peso eccezionale. La guida e del tutto analogica, priva di servofreno, servosterzo e controlli elettronici di stabilità (ESP) o trazione, offrendo un controllo totale di guida pura al pilota.

Assetto R (Track-Focused) dispone di Differenziale autobloccante, sospensioni sportive, cerchi da 15 pollici con pneumatici Avon ZZS, sedili in materiale composito e cinture a 4 punti.





Meccanico e sicurezza attiva

Sotto il profilo meccanico e della sicurezza attiva, la vettura monta un cambio manuale a cinque marce che permette di gestire con precisione la potenza del motore. L'impianto frenante anteriore è stato potenziato con dischi ventilati e pinze a quattro pistoncini, garantendo staccate decise e resistenza al fading. Infine, la presenza dell'interruttore generale della batteria sottolinea la doppia anima di questa Seven, pronta a essere custodita in garage o portata al limite tra i cordoli in qualsiasi momento.