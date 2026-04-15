Automobili Mignatta - Auto Automobili Mignatta Rina Scopri la Automobili Mignatta Rina: Scheda Tecnica roadster

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Vuoi promuovere la tua attività su Automania.it? Che aspetti contattaci » Aggiungi un commento » Segnala ad un Amico Automobili Mignatta Rina roadster 03/04/2026

La Automobili Mignatta Rina nasce attorno a un'architettura meccanica nobile e rigorosa, con un stile retrò ma moderno. Il propulsore, un imponente 8 cilindri a V aspirato da 5.0 litri, è installato in posizione longitudinale sull'anteriore in posizione centrale. Questa scelta tecnica non è casuale: arretrando il motore verso l'abitacolo, si ottiene un bilanciamento delle masse ideale, che garantisce una stabilità impeccabile. Il corpo motore è dotata di doppio albero a camme in testa e 32 valvole, supportati da un sistema di doppia fasatura variabile indipendente che assicura una progressione lineare e una reattività immediata a ogni pressione dell'acceleratore.



Una trasmissione pura per un controllo assoluto

Per trasmettere la potenza alle ruote posteriori, la Mignatta Rina si affida a una configurazione dedicata ai puristi della guida. Il cambio manuale a sei rapporti, caratterizzato dal classico selettore ad H, permette al pilota un’interazione diretta e fisica con la vettura. La precisione degli innesti si sposa con l’efficacia del differenziale autobloccante, un elemento fondamentale per gestire la coppia in uscita di curva e garantire che ogni cavallo vapore venga scaricato a terra con la massima trazione possibile.



Ingegneria dei materiali e rigidezza strutturale

La struttura portante della vettura rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia moderna applicata alle competizioni. Il cuore del veicolo è una cellula monoscocca in fibra di carbonio, progettata per offrire la massima protezione e una rigidità torsionale senza compromessi. A questa struttura centrale si ancorano i telai ausiliari anteriore e posteriore, realizzati in acciaio al cromo-molibdeno. Questo connubio tra leghe metalliche ad alta resistenza e materiali compositi permette di ottenere un telaio leggero ma estremamente robusto, capace di assorbire le sollecitazioni più estreme.



L'estetica funzionale in fibra di carbonio e Kevlar

L’abito della Mignatta Rina è una scultura tecnologica interamente modellata in fibra di carbonio. La carrozzeria non è stata pensata solo per l’estetica e l’aerodinamica, ma è stata ulteriormente rinforzata con fibre aramidiche in Kevlar per aumentare la resistenza strutturale e la protezione dagli impatti. Questa attenzione maniacale per i materiali si traduce in un peso piuma di circa 1000 kg, permettendo alla vettura di raggiungere l'ambizioso obiettivo del rapporto peso-potenza di 1:2. Con una potenza che tocca i 500 cavalli, la Mignatta Rina trasforma ogni input del pilota in una risposta istantanea, definendo un nuovo standard di agilità nel panorama delle supercar contemporanee.

di Domenico Scalera Leggi Commenti » Aggiungi un commento News Correlate » Rina Mignatta: un ponte tra passato e futuro

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