01/06/2026

La Morgan Midsummer by Pininfarina rappresenta una sublime espressione di alta sartoria automobilistica, nata dalla sinergia tra lo storico marchio britannico e la prestigiosa carrozzeria italiana Pininfarina. Questa esclusiva “barchetta” celebra l'unione tra l'artigianato classico e una visione contemporanea del design, presentandosi orgogliosamente al mondo con il raffinato badge “Pininfarina Fuoriserie”, un fregio che ne testimonia l'assoluta unicità nel panorama delle serie limitate.



Dal punto di vista estetico, la vettura reinterpreta in chiave moderna le linee sinuose delle classiche barchette degli anni '30 e '40, rinunciando completamente al tetto e al parabrezza tradizionale in favore di una purezza formale d'altri tempi. La carrozzeria in alluminio, interamente modellata a mano dai maestri battilastra, si fonde con un abitacolo che è un vero capolavoro di ebanisteria. Gli interni sono infatti impreziositi da una struttura composta da oltre 400 strati di pregiato legno di teak, sapientemente laminati e lavorati per resistere agli elementi atmosferici, creando una continuità visiva tra la plancia e la linea di cintura dell'auto.



Pittaforma e motore

Sotto una veste così squisitamente rétro si cela un'ingegneria moderna di altissimo livello. La Morgan Midsummer limited editions è costruita sulla rinomata piattaforma CX-Generation in alluminio bonded, la stessa architettura leggera che equipaggia la Plus Six. A spingere la vettura è un motore BMW a sei cilindri in linea turbo da 3,0 litri, capace di erogare 340 CV di potenza e ben 500 Nm di coppia massima. Questo motore, noto per la sua elasticità e affidabilità, è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti che scarica la potenza sull'asse posteriore. Grazie a una maniacale ricerca della leggerezza e all'impiego di cerchi forgiati aerodinamici da 19 pollici, il peso totale a secco della vettura rimane brillantemente al di sotto dei 1.000 chilogrammi, garantendo un rapporto peso-potenza eccezionale e un'esperienza di guida purissima, esaltata da un assetto specifico sviluppato con ammortizzatori regolabili Nitron.



Morgan Midsummer by Pininfarina Serie Limitata

La Morgan Midsummer non è solo un esercizio di stile, ma un'opera d'arte da collezione immediata. La produzione è stata strettamente limitata a soli 50 esemplari in tutto il mondo, ognuno dei quali è stato personalizzato su misura secondo i desideri dei singoli committenti. L'intera serie è stata interamente assegnata e venduta ancor prima del debutto ufficiale sul mercato, consolidando fin da subito lo status di questa vettura come un futuro classico istantaneo.