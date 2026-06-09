  News Auto e Motori

Morgan - Auto Morgan Midsummer by Pininfarina

Scopri la Morgan Midsummer by Pininfarina: Scheda Tecnica roadster

Morgan Midsummer by Pininfarina
1   2   3   4  

Noleggio veicoliNoleggio Auto
Banners su Automania.it Tuo Banner Qui Rubrica il Legale su Automania.it
Il TUO Banner QUI

Vuoi promuovere la tua attività su Automania.it? Che aspetti contattaci
auto    » Aggiungi un commento     » Segnala ad un Amico cars

Morgan Midsummer by Pininfarina roadster


Morgan La Morgan Midsummer by Pininfarina rappresenta una sublime espressione di alta sartoria automobilistica, nata dalla sinergia tra lo storico marchio britannico e la prestigiosa carrozzeria italiana Pininfarina. Questa esclusiva “barchetta” celebra l'unione tra l'artigianato classico e una visione contemporanea del design, presentandosi orgogliosamente al mondo con il raffinato badge “Pininfarina Fuoriserie”, un fregio che ne testimonia l'assoluta unicità nel panorama delle serie limitate.

Dal punto di vista estetico, la vettura reinterpreta in chiave moderna le linee sinuose delle classiche barchette degli anni '30 e '40, rinunciando completamente al tetto e al parabrezza tradizionale in favore di una purezza formale d'altri tempi. La carrozzeria in alluminio, interamente modellata a mano dai maestri battilastra, si fonde con un abitacolo che è un vero capolavoro di ebanisteria. Gli interni sono infatti impreziositi da una struttura composta da oltre 400 strati di pregiato legno di teak, sapientemente laminati e lavorati per resistere agli elementi atmosferici, creando una continuità visiva tra la plancia e la linea di cintura dell'auto.

Pittaforma e motore
Sotto una veste così squisitamente rétro si cela un'ingegneria moderna di altissimo livello. La Morgan Midsummer limited editions è costruita sulla rinomata piattaforma CX-Generation in alluminio bonded, la stessa architettura leggera che equipaggia la Plus Six. A spingere la vettura è un motore BMW a sei cilindri in linea turbo da 3,0 litri, capace di erogare 340 CV di potenza e ben 500 Nm di coppia massima. Questo motore, noto per la sua elasticità e affidabilità, è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti che scarica la potenza sull'asse posteriore. Grazie a una maniacale ricerca della leggerezza e all'impiego di cerchi forgiati aerodinamici da 19 pollici, il peso totale a secco della vettura rimane brillantemente al di sotto dei 1.000 chilogrammi, garantendo un rapporto peso-potenza eccezionale e un'esperienza di guida purissima, esaltata da un assetto specifico sviluppato con ammortizzatori regolabili Nitron.

Morgan Midsummer by Pininfarina Serie Limitata
La Morgan Midsummer non è solo un esercizio di stile, ma un'opera d'arte da collezione immediata. La produzione è stata strettamente limitata a soli 50 esemplari in tutto il mondo, ognuno dei quali è stato personalizzato su misura secondo i desideri dei singoli committenti. L'intera serie è stata interamente assegnata e venduta ancor prima del debutto ufficiale sul mercato, consolidando fin da subito lo status di questa vettura come un futuro classico istantaneo.
di Domenico Scalera
Leggi Commenti
» Aggiungi un commento
News Correlate
In mostra Morgan SP1 e Jay Kay LaFerrari » In mostra Morgan SP1 e Jay Kay LaFerrari
Si è appena concluso uno degli eventi legati al mondo automotive più glam della scena mondiale, il London Salon Privè
Nuova Morgan Plus 4 » Nuova Morgan Plus 4
La casa inglese ha presentato la nuova Plus 4 al salone di Ginevra 2014, nuovo motore, nuovo cambio e omologazione Euro 6
Castle Three MC presenta la nuova roadster » Castle Three MC presenta la nuova roadster
L’interessante progetto una roadster a tre ruote ha finalmente trovato la strada della realizzazione, e la giovane compagnia inglese ha presentato la prima vettura
Dal 1909 ritorna la Morgan Three Wheeler » Dal 1909 ritorna la Morgan Three Wheeler
Verrà presentato al salone dell’auto di Ginevra il veicolo a 3 ruote con cambio Mazda

   [ Altre news correlate » ]

Newsletter
Iscriviti alla Mailing List di Automania®

[Info Newsletter»]


News
» Ferrari Luce: purché se ne parli?
» Sostituzione parabrezza dell’auto, fasi e tempistiche
» Lo switch-off delle auto tradizionali e il mercato dell´usato
» Trofeo Lorenzo Bandini 2026 edizione 33, premiato l’orgoglio italiano Antonelli
» Maserati Grecale Trofeo: adrenalina ed eleganza in 530 sfumature di Nettuno
» La visita della principessa Kate accende Reggio Emilia
» Maserati Grecale Trofeo: primo contatto

[ Tutte le news» ]