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Scopri la Xpeng G9: Scheda Tecnica Suv Elettrico

Xpeng G9
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Xpeng G9 Suv Elettrico


Xpeng La XPENG G9 SUV premium full-size nasce sulla piattaforma SEPA (Smart Electric Platform Architecture), un'architettura nativa per veicoli elettrici che integra la tecnologia a 800 Volt. Questa base sfrutta l'elettronica di potenza al carburo di silicio (SiC) per ridurre al minimo le dispersioni di energia e massimizzare l'efficienza complessiva. Grazie a questa configurazione a 800V, il veicolo supporta una potenza di ricarica in corrente continua con picchi fino a 525 kW, permettendo di passare dal 10% all'80% della carica in soli 12 minuti. La struttura del telaio adotta uno schema con sospensioni a doppio quadrilatero articolato all'asse anteriore e un sistema multi-link al posteriore, a cui si aggiungono le sospensioni pneumatiche a doppia camera sulle versioni top di gamma per ottimizzare il filtraggio delle asperità stradali.

Xpeng G9: motore e prestazioni
Per quanto riguarda il comparto motopropulsore, la gamma offre motori elettrici a magneti permanenti sincroni ad alta densità. La configurazione a trazione posteriore (RWD) eroga una potenza di 351 CV, mentre la variante a trazione integralepacchi batteria integrati direttamente nel telaio, con capacità netta di 80,3 kWh o 94,6 kWh e chimica differenziata (LFP o NMC) a seconda della versione scelta.

Interni e capienza bagagliaio
La XPENG G9 è un SUV elettrico premium di 4,89 metri di lunghezza, 1,94 m di larghezza e 1,68 m di altezza, progettato per il mercato europeo, il veicolo offre un infotainment a triplo schermo, interni in pelle nappa, un passo di quasi 3 metri per un'ampia abitabilità e un bagagliaio da 660/675 litri, estensibile oltre i 1500 litri, completato dal pacchetto ADAS XPILOT e sospensioni pneumatiche opzionali.
di Domenico Scalera
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