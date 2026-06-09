04/06/2026

La Changan Deepal S05 è un SUV compatto di segmento C che fonde l'eleganza dello stile italiano con le più avanzate tecnologie cinesi per la mobilità sostenibile. Disegnato presso il Centro Stile Changan di Torino, questo modello si distingue per un design muscoloso e sportivo, caratterizzato dal frontale “Shark Nose” con proiettori full LED, portiere dotate di vetri senza cornice e maniglie a scomparsa a filo carrozzeria. La linea aerodinamica, arricchita da cerchi in lega da 20 pollici, culmina in un posteriore moderno dove spicca un logo illuminato sul montante, utile anche per segnalare visivamente lo stato di ricarica della batteria.



Sotto il profilo delle dimensioni, la vettura presenta una lunghezza di 4,60 m, una larghezza di 1,90 m e un'altezza di 1,60 m. Grazie a un generoso passo di 2,88 m e al pavimento completamente piatto, l'abitabilità posteriore è ai vertici della categoria. La versatilità di carico è garantita da un bagagliaio posteriore da 492 litri, che si estende fino a 1.250 litri abbattendo i sedili, e da un capiente vano anteriore aggiuntivo, chiamato Frunk, da ben 159 litri posizionato sotto il cofano disponibile solo nella versione a singolo motore.



Changan Deepal S05 motore elettrici e prestazioni

Per quanto riguarda le motorizzazioni elettriche, la gamma offre diverse configurazioni con trazione posteriore (RWD) o integrale (4WD), tutte con una velocità massima autolimitata a 180 km/h. La versione a trazione posteriore adotta un motore elettrico da 272 CV, alimentato da una batteria al litio-ferro-fosfato da 68,8 kW/h che assicura un'autonomia nel ciclo WLTP fino a 485 km e uno scatto da zero a cento in 7,5 secondi, con un consumo medio di 15,9 kW/h ogni 100 km. La variante a trazione integrale offre invece prestazioni ancora più brillanti, riducendo il tempo di accelerazione a 5,5 secondi a fronte di un'autonomia stimata fino a 445 km e un consumo di 17,5 kW/h ogni 100 km.



ChanganDeepal S05 Pro Ultra-Hybrid e prestazioni

La Changan Deepal S05 Pro Ultra-Hybrid è la variante ibrida plug-in a trazione anteriore del SUV compatto. Questo modello abbina un motore termico da 1,5 litri a un propulsore elettrico per una potenza complessiva di sistema pari a 258 CV (190 kW) e una coppia di 300 Nm. Equipaggiata con una batteria al Litio-Ferro-Fosfato, la vettura assicura circa 100 km di autonomia in modalità puramente elettrica e una percorrenza totale combinata che supera i 1.000 km sfruttando il serbatoio di benzina da 51 litri, garantendo al contempo uno scatto da zero a 100 km/h coperto in 7,9 secondi e una capacità del bagagliaio posteriore leggermente superiore rispetto alla controparte elettrica, pari a 552 litri.