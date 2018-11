Volvo 360C: concept elettrica per il futuro

La mobilità sostenibile è un tema ormai di rilevante importanza ed è l’obiettivo che ogni costruttore aspira a interpretare secondo le richieste del mercato. La presenza di Volvo con la concept 360C all’evento Focus Live, in corso di svolgimento a Milano, dall’8 all’11 novembre, presso il Museo Nazionale Scienza e tecnologia, offre la direzione intrapresa dal brand in questo senso. Volvo sta operando una metamorfosi senza snaturare l’essenza della sua mission, da semplice costruttore di vetture sta diventando un fornitore di servizi per la mobilità pensati per le esigenze dei clienti del futuro.



La Volvo 360C è un’auto a guida autonoma elettrica, che esclude la presenza del conducente. L’assenza del propulsore termico permette una certa libertà stilistica e di reinventare la funzionalità degli spazi. Gli spostamenti con veicoli con guida autonoma ed elettrici offrono molti vantaggi in termini di sicurezza e impatto ambientale. Volvo 360C prevede quattro modalità di utilizzo, una zona dedicata al riposo, ufficio mobile, salotto e spazio di intrattenimento.



La guida autonoma si pone la finalità di migliorare la sicurezza degli occupanti. La sua introduzione sarà graduale e comincerà ad essere presente in maniera contestuale alle vetture con guida tradizionale. Sarà importante stabilire un metodo di comunicazione fra utenti della strada e vetture a guida autonoma, attraverso un protocollo unico che non vari secondo il brand, ma sia uguale per tutti i costruttori.

Volvo 360C offre un sistema che si basa su suoni, colori, elementi visivi, movimenti e combinazioni per comunicare le intenzioni del veicolo agli altri utilizzatori della strada, in totale sicurezza. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet