Smart: nuova limited full electric

La serie speciale Smart Fortwo EQ Ushuaia rappresenta la prima limited edition full electric realizzata in collaborazione con un noto brand internazionale. La vettura adotta nella sua denominazione quella del noto club esclusivo di Ibiza, l’Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, fregiandosi anche sulla carrozzeria del logo di questa nota location: il colibrì.



Disponibile in soli 100 esemplari, la vettura si caratterizza per la livrea total grey matt (coupé e cabrio) e total black (coupé) con mirror caps e Kit Brabus per la prima volta in vernice opaca matt red. Svuluppata su base passion, la Smart EQ Ushuaia offre cerchi in lega Brabus da 16 pollici e l’edition package ushuaia con badge serie speciale numerato, logo posteriore Colibrì Ushuaia, pomello del cambio e tappetini.



Grazie alla dotazione di diversi pacchetti di allestimento (Cool & Media, Led & Sensor, comfort e portaoggetti), che ne esaltano look e comfort, la vettura propone di serie gli equipaggiamenti più esclusivi come: sedili riscaldabili e regolabili, luci ambient, telecamera per la retromarcia assistita con sensori parcheggio, schermo 7 pollici, climatizzatore automatico, volante regolabile in pelle, pedaliera sportiva e retrovisori esterni regolabili elettricamente.



“Il mese di giugno rappresenta una data storica per il marchio Smart che cesserà la produzione della versione con motore benzina affidando il testimone alle versioni 100% elettriche”, ha spiegato Maurizio Zaccaria, Smart & innovative sales Senior Manager Italia. “Questa nuova special edition segna l’inizio di una nuova era all’insegna della continuità. La personalizzazione ha, infatti, sempre rappresentato un elemento distintivo di #Smart, una tradizione che continuerà a caratterizzare anche con le versioni full electric.”



Smart fortwo EQ Ushuaia è proposta ad un prezzo di listino che parte da 27.695 euro in allestimento total black, mentre il prezzo passa a 29.695 euro per la versione cabrio.