Fiat Dolcevita: 62 anni per l´icona vintage

Celebra il suo 62esimo compleanno l’iconica 500, auto che ha contribuito ad alimentare il sogno a quattro ruote accessibile a tutti. Per l’occasione la city car si è vestita di una allure speciale indossando una candida livrea Bianco Gelato, abbinata a dettagli esclusivi e raffinati, che la rendono destinata ad una clientela che ama distinguersi attraverso la ricercatezza.



Tra i dettagli e le particolarità si notano il logo specifico Dolcevita cromato in corsivo, un elemento che spicca sul posteriore e che si abbina perfettamente con la modanatura cromata sul cofano, le calotte degli specchietti cromate e le fasce laterali con targhetta 500. Completano il kit di dotazioni i cerchi in lega da 16 pollici in bianco diamantato e il tetto in vetro Skydome sulla versione berlina.



La versione cabrio appare ancora più distintiva grazie alla capote a righe orizzontali bianco e azzurro, con la firma 500 rossa ricamata, che si ispira alle sedie a sdraio e agli ombrelloni della Riviera italiana degli anni Sessanta. Note raffinate compaiono anche a bordo dove si trovano echi del mondo della nautica, come dimostra la presenza di inserti in legno.



Disponibile nelle configurazioni berlina e cabrio, la serie speciale Fiat Dolcevita può essere equipaggiata con le motorizzazioni 1.2 da 69 CV, abbinate al cambio automatico Dualogic o cambio manuale, 0.9 Twin Air da 85 CV e 1.2 GPL da 69 CV, entrambi con cambio manuale.

La nuova Fiat 500 Dolcevita arricchisce la collezione di oltre 30 serie speciali che sono state realizzate negli ultimi 12 anni.