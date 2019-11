Notizie Volkswagen T-Roc, lasciati aggredire dal «look black»

08/11/2019 di Domenico Scalera Una panoramica al mercato delle auto. T-Roc con potente motore da 300 CV e trazione a 4Motion

Crossover e alla crescita delle auto meno inquinanti, come Gpl, Metano e ibride. Ed è la Panda Fiat a guidare ancora la classifica, con oltre 100.000 vetture messe su strada. Intanto però, come raccontano i dati UNRAE, chi ha deciso di acquistare un’automobile nuova si orienta verso le Suv e i Crossover, come la Volkswagen T-Cross che va in terza posizione, dopo Panda e Lancia Y. Nella Top Ten troviamo anche la Volkswagen T-Roc, dal design dinamico e deciso. Nell’ultimo anno ne sono stati vendute 37639 unità, secondo i dati del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.



Volkswagen “look black”: tecnologia al potere

In casa T-Roc sono mesi di novità, non solo estetiche. Monta un motore TDI da 190 CV la T-Roc presentata a settembre, con un nuovo 2.0 potenziato, trazione integrale e cambio Dsg a 7 rapporti. Gli optional, da prendere a pacchetto, riguardano sia la veste stilistica che le proprietà multimediali. Il pacchetto Black Style aggiunge un tocco di stile alle caratteristiche della Volkswagen T-Roc, che si possono trovare anche online, ad esempio Grange Hill”, e le modanature laterali. Black sono anche le calotte degli specchietti esterni e la griglia. All’interno invece il nero dipinge il cruscotto, in lucido, che fa risaltare il suo interno bianco, insieme alle imbottiture e alla capote. A parte è anche possibile sostituire i cerchi di serie con i Suzuka e far avere in nero anche il tettuccio esterno.



VW T-Roc R e il motore da 300 CV

Non solo black, nella VW T-Roc sfoggia un motore da 300 CV e una linea che, senza tradire le sue origini, aggiunge quel tocco di aggressività indispensabile a distinguersi. Il motore è lo stesso benzina TSI da 2 litri montato sulla Volkswagen Golf R, e scatena 300 CV e una coppia massima a 400 Nm. Il cambio è il DGS a 7 marce e la trazione è la 4Motion. E i risultati si contano in una velocità massima che è stata limitata a 250 Km/h e un’accelerazione che raggiunge da fermo i 100 Km/h in 4,8 secondi. Per quello che riguarda la linea spicca la sua calandra allungata, e la cornice con le luci di navigazione diurna. La griglia frontale è colore argento in alluminio anodizzato e i paraurti sono in tinta con il resto della carrozzeria. Non bisogna dimenticare alcuni dettagli esclusivi come le coperture degli specchietti retrovisori in cromo opaco, l’alettone sul tetto e gli inserti porte in tinta carrozzeria, la piastra paracolpi a contrasto, i passaruota allargati con goffrature nere e pinze freni specifiche nere con logo “R” in evidenza. Il tutto ovviamente su un telaio sportivo costruito ad hoc che le dona l’agilità e il dinamismo che la caratterizzano. Il 2019 assiste all’exploit dele alla crescita delle auto meno inquinanti, come Gpl, Metano e ibride. Ed è laa guidare ancora la classifica, con oltre 100.000 vetture messe su strada. Intanto però, come raccontano i, chi ha deciso disi orienta verso le Suv e i Crossover, come lache va in terza posizione, dopo Panda e Lancia Y. Nella Top Ten troviamo anche la, dal design dinamico e deciso. Nell’ultimo anno ne sono stati vendute 37639 unità, secondo i dati del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.In casa T-Roc sono mesi di novità, non solo estetiche. Monta unda 190 CV la T-Roc presentata a settembre, con un nuovo 2.0 potenziato, trazione integrale e cambio Dsg a 7 rapporti. Gli optional, da prendere a pacchetto, riguardano sia la veste stilistica che le proprietà multimediali. Il pacchettoaggiunge un tocco di stile alle caratteristiche della, che si possono trovare anche online, ad esempio sul sito web di Quattroruote . A risaltare è proprio la scelta del colore, il nero, che domina sui cerchi in lega da 18 pollici, del tipo “”, e le modanature laterali. Black sono anche le calotte degli specchietti esterni e la griglia. All’interno invece il nero dipinge il cruscotto, in lucido, che fa risaltare il suo interno bianco, insieme alle imbottiture e alla capote. A parte è anche possibile sostituire i cerchi di serie con i Suzuka e far avere in nero anche il tettuccio esterno.Non solo black, nella sua versione sportiva lasfoggia une una linea che, senza tradire le sue origini, aggiunge quel tocco di aggressività indispensabile a distinguersi. Il motore è lo stessoda 2 litri montato sulla, e scatena 300 CV e una coppia massima a 400 Nm. Il cambio è il DGS a 7 marce e la trazione è la. E i risultati si contano in una velocità massima che è stata limitata a 250 Km/h e un’accelerazione che raggiunge da fermo i 100 Km/h in 4,8 secondi. Per quello che riguarda la linea spicca la sua calandra allungata, e la cornice con le luci di navigazione diurna. La griglia frontale è colore argento in alluminio anodizzato e i paraurti sono in tinta con il resto della carrozzeria. Non bisogna dimenticare alcuni dettagli esclusivi come le coperture degli specchietti retrovisori in cromo opaco, l’alettone sul tetto e gli inserti porte in tinta carrozzeria, la piastra paracolpi a contrasto, i passaruota allargati con goffrature nere especifiche nere conin evidenza. Il tutto ovviamente su un telaio sportivo costruito ad hoc che le dona l’agilità e il dinamismo che la caratterizzano. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet

News Correlate » Volkswagen T-Roc: il crossover alla conquista del mercato

Proposta a partire da 21.900 euro, la vettura ha un ricco equipaggiamento » Volkswagen Tiguan Allspace: spazio a volontà

Due allestimenti per l´Italia e tanti contenuti tecnologici » Nuova Volkswagen Tiguan: tutti i dettagli

Il suv tedesco arriverà sulle strade a partire da maggio 2016 » Volkswagen Tiguan GTE Active Concept: premiere al Naias 2016

Il suv di Wolfsburg aspira a conquistare la clientela nordamericana [ Altre news correlate » ]