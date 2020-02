Honda: nuove versioni per la Civic

Honda arricchisce la gamma Civic Type R con nuove versioni, Limited Edition e Sport Line, sviluppate a partire dalle performance sportive della Type R GT standard.



Con la Civic Type R Limited Edition, Honda offre la declinazione più estrema della berlina super sportiva, caratterizzata da nuovi componenti leggeri, interni dall’impostazione minimal ed uno stile riconoscibile.



In Europa ne verranno commercializzate 100, equipaggiate con cerchi in lega leggeri da 20 pollici BBS e pneumatici Michelin Cup 2, ideali per la guida in pista ma anche su strada. Debutta la tinta Sunlight Yellow, abbinata ad un badge cromato con il logo Civic sul retro.

Il tetto cromato nero, dello stesso colore degli specchietti retrovisori e della presa d'aria posta sul cofano, si abbinano perfettamente a questa colorazione. Gli interni si richiamano alla tradizione sportiva di Honda.

Troviamo i sedili nella tinta rossa abbinati al volante rosso in Alcantara e al pomello del cambio a goccia. Ogni esemplare adotta una targhetta che indica il numero di produzione.



Come ogni versione della gamma Civic, anche la Type R Limited Edition offre il pacchetto di sicurezza attiva e assistenza alla guida Honda SENSING, che include il sistema di frenata a riduzione d'impatto con avviso di collisione frontale, il sistema di mitigazione abbandono della carreggiata, il sistema di mantenimento della corsia e il cruise controllo adattivo.

La gamma delle unità offre il potente motore 2.0 TURBO VTEC della Type R da 320 CV. Il lancio commerciale di questa versione è programmato per l’estate 2020.



Per quanto riguarda, invece, la versione Sport Line, si tratta di una vettura dotata di uno spoiler posteriore con altezza ridotta, cerchi in lega da 19 pollici e interni neri, invariate le performance, sempre elevate. Anche in questa configurazione. L’elemento che differenzia la Type R Sport Line dalla Civic Type R standard è lo spoiler posteriore ribassato, che conferisce un profilo più armonioso e meno distintivo.



In aggiunta alla gamma di colori disponibili, la Civic Type R GT 2020 e la Type R Sport Line saranno disponibili nella finitura Racing Blue.

Anche la nuova Civic Type R Sport Line sarà disponibile a partire dalla prossima estate al prezzo di € 41.900.