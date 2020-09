Audi Q2: pioggia di novità

Ancora più innovativa, grazie ad un intrigante facelift, ma soprattutto rivitalizzata dall’introduzione di nuovi elementi tecnologici, la Audi Q2 presenta un look distintivo enfatizzato da nuovi gruppi ottici. Le linee appaiono nette e precise, mentre le dimensioni restano pressochè invariate, ad eccezione della lunghezza che cresce di pochi mm.



Il single frame ottagonale, collocato in posizione più ribassata rispetto alla serie precedente, esalta l’impostazione generosa della vettura. La novità assoluta è rappresentata dai proiettori Matrix LED con gruppi ottici posteriori a LED e indicatori di direzione dinamici a richiesta.



In dettaglio, sette LED singoli, integrati in un modulo condiviso, emettono un fascio abbagliante adattivo, illuminando la carreggiata senza infastidire i conducenti di altre vetture. La telecamera anteriore rileva il traffico e permette di disattivare alcuni segmenti luminosi, lasciando attivi gli altri.



La gamma delle tinte introduce cinque tinte: verde Mela, grigio Manhattan, blu Navarra, grigio Zinco e blu Turbo. Non mancano le novità anche a bordo dove lo spazio può accogliere fino a cinque passeggeri.

Il design degli interni richiama il linguaggio di stile della carrozzeria ed è ispirato a forme poligonali. I rivestimenti in microfibra Dinamica, al posto dell’Alcantara, sono una novità.



La gamma dei propulsori offre un motore a iniezione diretta a benzina quattro cilindri 1.5 (35) TFSI da 150 CV, la cui efficienza è esaltata dalla tecnologia cylinder on demand (COD), che disattiva due cilindri ai carichi medi e bassi. Successivamente saranno disponibili le unità TFSI e TDI.

Il propulsore 1.5 TFSI è proposto in abbinamento al cambio manuale a sei rapporti oppure alla trasmissione a doppia frizione S tronic a sette rapporti. Per alcune motorizzazioni è disponibile la trazione integrale quattro.



La nuova Audi Q2 si presenta come un suv agile e compatto. Tra le dotazioni di serie troviamo lo sterzo a servoassistenza e demoltiplicazione variabili, mentre l’assetto sportivo è a richiesta. La gamma cerchi può contare su dimensioni comprese tra 16 e 19 pollici.

Al debutto, alla nuova Audi Q2 in versione S line edition è dedicato, a richiesta, il pacchetto edition one. Il lancio commerciale dell’aggiornato suv sarà disponibile a partire dal quarto trimestre 2020.