Open weekend per la nuova Yaris

Protagonista durante il mese di settembre di appuntamenti in tutti gli showroom, la nuova Toyota Yaris è pronta per il lancio commerciale.

Sarà possibile nei primi tre weekend del mese provare la nuova generazione e osservare a distanza ravvicinata tutte le novità introdotte sulla quarta declinazione di questo modello, sempre molto apprezzato dalla clientela di riferimento.



Ciò che si nota principalmente è il legame stilistico con la prima generazione dalla quale attinge le linee ma con uno sguardo alla contemporaneità e al dinamismo.



La nuova Yaris presenta un design distintivo e dimensioni compatte, ma senza rinunciare alla comodità. Importante anche l’efficienza, garantita dalla nuova tecnologia ibrida, ma anche l’innovazione, rappresentata dalla gestione integrata dei dati e l’Hybrid Coach, disponibile sull’app MyT, che monitora le performance in EV.



Il pacchetto di sistemi di sicurezza attiva e passiva è il più completo e avanzato tra le compatte del segmento B e introduce per la prima volta la funzione di assistenza alle intersezioni stradali e un airbag centrale.I prezzi di listino restano invariati rispetto alla generazione precedente.



Per la Yaris 1.0L i costi partono da 13.700€ per la versione Active. Si sale a 18.300 euro per la nuova Hybrid, sempre nella versione Active, mentre con soli 700 euro aggiuntivi è possibile passare alla più equipaggiata Trend, grazie agli Hybrid bonus, dimostrazione dell’impegno di Toyota per il rinnovamento del parco auto italiano.