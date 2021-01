Fiat 500: le novità del 2021

Apre nel segno del rinnovamento questo nuovo anno per la famiglia Fiat 500, che si presenta in una veste aggiornata negli allestimenti, nei colori e negli interni, oltre a essere caratterizzata da una nuova strategia che si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze di mobilità specifiche di ogni cliente.



Sono cinque le versioni declinabili dei tre modelli (500, 500X, 500L), ciascuno caratterizzato da elementi specifici e un corredo di dotazioni particolarmente.

La versione Cult, ad esempio, è un omaggio al mondo pop tipico di 500 ed è dedicata a chi è alla ricerca di stile senza compromessi sul prezzo. Si passa alla configurazione Connect, che già nella denominazione richiama la vocazione ad un mondo connesso.

L’allestimento Dolcevita, esclusivo di 500, è rivolto ai nostalgici del glamour Anni Cinquanta. Per quanto riguarda, invece, la versione Cross, siamo di fronte ad una variante dedicata al tempo libero fuori dal circuito urbano. Infine, l’allestimento Sport è destinato ad un target giovane e attivo.



Analizzando in dettaglio, la versione Cult porta in dote carattere e vivacità espressi attraverso la nuova tinta Arancio Sicilia, abbinata internamente ai nuovi tessuti dei sedili blu con monogramma Fiat sulla seduta centrale, oltre a una plancia nel nuovo colore Techno blu.



Per la configurazione Connect è previsto di serie il sistema infotainment Uconnect da 7 pollici con radio DAB e Apple CarPlay e Android Auto. Su tutti e tre i modelli, nuovi sedili Flashy abbinati all’inedita finitura della plancia color Argento Opaco.

Troviamo, inoltre: il Cruise Control, il volante sportivo con comandi integrati, i cerchi in lega da 15 pollici e i fendinebbia. E’ disponibile la nuova livrea dedicata bicolore Grigio Pompei/Nero Vesuvio.

Sulla 500X i sedili sono neri, il volante è in techno pelle, e i cerchi in lega sono da 17 pollici. Rientrano nella dotazione anche i vetri oscurati, fendinebbia e LED DRL, i sensori di parcheggio e i sensori crepuscolari e di pioggia. La 500L Connect, infine, offre coppe ruota nere da 16 pollici e specchi laterali in tinta con la carrozzeria.



La 500 Dolcevita offre dettagli pregiati come a la nuova fascia plancia bodycolor a bordo. Sono presenti dettagli cromati, il tetto in vetro, i sensori di parcheggio e i cerchi in lega da 15 pollici, mentre la livrea è bicolore, Bianco Gelato/Grigio Lunare con badge Dolcevita



La 500X nell’allestimento Cross propone nuovi sedili con fascia centrale con trama Camouflage, inserti in vinile e, di serie, i cerchi in lega da 18 pollici, le barre sul tetto e l’aria condizionata automatica. Per la 500L versione Cross sono disponibili: cerchi in lega da 16 pollici, i fari fendinebbia, i sensori di parcheggio posteriori, sensori crepuscolari e pioggia e climatizzatore automatico.

Gli interni presentano motivo Camouflage o, a richiesta, sedili in pelle nera.



Il top di gamma Sport adotta un look esclusivo sottolineato dalla colorazione Grigio Matte e badge dedicato. Di serie troviamo cerchi in lega da 16 pollici, nuovi sedili elettrosaldati, climatizzatore automatico, nuova plancia Titanio, TFT da 7 pollici e fendinebbia.

La 500L Sport prevede: cerchi in lega da 17 pollici, Autonomous City Brake, specchietto elettrocromico, interni specifici in Black Technoprene, vetri oscurati e ambient light. La 500X invece adotta cerchi in lega da 18 pollici in nero brunito lavorato, o cerchi da 19 pollici, La livrea è Grigio Moda opaca.



La nuova gamma 500 è equipaggiata con i motori Hybrid da 70 CV e 1.2 69 CV LPG, ordinabile da metà gennaio 2021, entrambi Euro 6D-Final. Per la 500X sono disponibili due propulsori a benzina (Firefly da un litro e 120 CV e 1,3 litri da 150 CV) e due diesel Multijet da 1,3 litri e 95 CV e 1,6 da 130 CV. La 500L è disponibile con i propulsori Euro6D-Final a benzina da 1,4 litri e 95 CV oppure turbodiesel 1,3 Multijet da 95 CV.