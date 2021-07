Notizie Ferrari: l´Emozione di guidarla all´Autodromo di Misano

12/07/2021 di Domenico Scalera Guidare una supercar Ferrari in Pista, un sogno o una realtà?

Profumo di donna in cui un Al Pacino ormai cieco non rinuncia a guidare una Ferrari Mondial T cabriolet, con la voglia non solo di farci un giro ma di sentirne il motore, portandolo ad alta velocità. Oggi non è indispensabile essere un attore famoso per vivere questo sogno, anzi, si può provare l’emozione di



Dove nasce la Ferrari?

Il Cavallino Rampante è uno dei marchi più conosciuti al mondo, un mito in fatto di stile, potenza, eleganza, design. La casa automobilistica nasce a Maranello nel 1947 fondata da Enzo Ferrari, ex pilota dell’Alfa Romeo negli anni tra le due guerre mondiali che alle corse ha dedicato l’intera esistenza. L’azienda si specializza proprio nella produzione di auto sportive e da corsa di altissimo livello, gareggiando in Formula 1 fin dai primi eventi ufficiali.



La prima Ferrari, la mitica 125 S, debutta per la prima volta sul circuito di Piacenza l’11 maggio 1947 con al volante Franco Cortese, la cui prima vittoria arriva meno di quindici giorni dopo, il 25 maggio, in occasione del Gran Premio di Roma. Da allora sono diversi i trofei vinti dal Cavallino Rampante, capace di consolidarsi negli anni Sessanta e Settanta.



La morte di Enzo Ferrari (1988) è il momento forse più delicato per l’azienda che vede, nonostante i più modesti trofei con solo due mondiali costruttori, lo sviluppo di quelle auto sportive che tanto continuano a far sognare, come dimostra il film che abbiamo citato all’inizio.



Il nuovo millennio è il periodo del riscatto e la Ferrari fa sognare con i cinque titoli di Michael Schumacher e i sette per quanto riguarda il mondiale costruttori. La Ferrari vince, diverte, fa spettacolo. Questo è anche il momento che vede un rinnovo delle auto sportive, con nuovi modelli venduti negli store di tutto il mondo. Oltre a Schumacher numerosi i nomi importanti alla guida come Fangio, Alboreto, Prost, quest'ultimo ha lottato alla pari con l’indimenticabile Ayrton Senna.



Un’emozione unica?

Guidare una Ferrari almeno una volta in un Autodromo quale quello di Misano, intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, è un’esperienza che lascia il segno, uno di quei regali da fare (anche a sé stessi) il cui ricordo non svanirà nel tempo ma farà dire “sì, io l’ho fatto”. Il regista Billy Wilder diceva che per svegliarsi la mattina bisogna avere un sogno. Ecco, per chi ama la Ferrari poter raccontare di averla guidata in un circuito da corsa significa avere un ricordo con cui affrontare col sorriso la giornata.



