Mercedes Sustaineer: pioniere della mobilità sostenibile

La Stella guarda con particolare attenzione alla mobilità del futuro e alla sua sostenibilità, offrendo le soluzioni più adeguate per rispondere a questa ormai pressante esigenza di svolta Green.

Il ventaglio di proposte è ad ampio raggio e guarda anche al mercato dei vans, veicoli che possono risultare particolarmente incisivi sulla qualità dell'aria nelle città.



Il prototipo Sustaineer si pone come un pioniere della sostenibilità e aspira a diventare un realistico punto di riferimento.

Sviluppato a partire dal modello eSprinter, il veicolo offre soluzioni pensate per risultare il più possibile green come, ad esempio, la presenza di un filtro antiparticolato sul modulo anteriore e sottoscocca, un pannello solare sul tetto, componenti realizzati con materiali riciclati e un sistema di riscaldamento vicino alla carrozzeria.



Per ridurre le emissioni di particelle fini dovute all'usura dei freni, Sustaineer dispone anche di innovativi dischi freno in ghisa con rivestimento ceramico. La bassa resistenza al rotolamento dei pneumatici aiuta anche a migliorare la qualità dell'aria urbana. Minore è la resistenza al rotolamento, minore è l'usura della gomma e quindi le emissioni di particolato.



I pannelli solari si adattano perfettamente al profilo del tetto del veicolo e producono una potenza massima di 850 Watt su una superficie di 4,8 metri quadrati. L'impianto fotovoltaico è sempre attivo e continua a produrre energia quando si disinserisce l'accensione. Il pannello solare sul tetto porta diversi vantaggi: conducenti e proprietari di veicoli beneficiano di una maggiore autonomia e di costi operativi inferiori.



Oltre alla trasmissione elettrica, Sustaineer utilizza materiali riciclati per promuovere un'economia circolare in cui i materiali vengono riutilizzati il più a lungo possibile. Chiari esempi sono il rivestimento del sottoscocca in polipropilene riciclato e i pneumatici usati. Per la partizione tra il vano di carico e la cabina, Mercedes Vans utilizza pannelli in paglia naturale. Sono riciclabili, biodegradabili e privi di formaldeide.



Mercedes perxegue la finalità di rendere la flotta di Vans privati e commerciali carbon neutral durante l'intero ciclo di vita, dalla fase di sviluppo alla rete di fornitura. Già dal 2022, la produzione sarà a emissioni zero in tutte le fabbriche e sarà utilizzata solo elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabile.



Mercedes-Benz Vans sta elettrificando gradualmente tutta la gamma ed è già possibile scegliere tra quattro modelli elettrici a batteria: eVito, eSprinter, eVito Tourer e EQV.

Il prossimo anno si aggiungeranno l'eCitan e l'EQT.



Nella seconda metà del 2022, il brand lancerà una nuova metodologia di ripristino sostenibile in tutti i segmenti dei Vans per prolungare il ciclo di vita delle batterie installate nei propri veicoli.